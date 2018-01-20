İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 54 gözaltı

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 54 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Muhabir: Halil Demir