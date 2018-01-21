PKK/PYD propagandası yapan 35 kişi hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyona (Zeytin Dalı Harekatı) ilişkin terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette, gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımlarının takibi sürüyor.

Bu doğrultuda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındı.

17 kişi hakkında gözaltı kararı

Bu kapsamda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, suç unsuru paylaşım ve açıklamalarda bulunan 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Hasan Namlı