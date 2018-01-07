TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütüne ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler etki altına alınmaya devam ediliyor.

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlerin tespit edilmesi üzerine Kani Rash bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü.

Muhabir: Sarp Özer