2. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı başladı

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, 33 ülkeden 93 ressamın katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında üç oturumda panel gerçekleştirileceğini, sanatçıların Adanalı sanatseverlerle bir araya gelerek düşünce ve deneyimlerini paylaşacağını belirtti.

Türk dünyasından 93 ressamın çalışmalarında Adana'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tuvale yansıtacağını bildiren Sözlü, "Adana temalı yapılacak soyut ve somut tablolar 31 Ocak'ta sanatseverlerin izlenimine sunulacak." dedi.

Sözlü, sanatın, barışın anlatıldığı en iyi dil olduğunu ifade ederek "Sanatçıların kullandığı dil huzur ve barış iklimine en fazla katkıyı koyacaktır. Yanı başımızda teröristlerin ortaya koymuş olduğu huzursuzluktan dolayı bir askeri operasyon var. Emin olun ki sanatçılar konuşsaydı teröristlere fırsat kalmazdı. Sanatçıların sesi daha çok çıksın." diye konuştu

Çalıştayın küratörlerinden Prof. Dr. Birsen Çeken ise etkinliğin Türkiye, Adana ve tüm sanat camiasına hayırlı olmasını dileyerek "Türk dünyasından ressamları ikinci kez Adana'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalıştayın oluşumunu titizlikle yürüten Genel Koordinatör Zeynep Sözlü'ye ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, zeytin dalı verdiği sanatçılarla Atatürk Parkı'na zeytin fidanı dikti.

Çalıştaya katılan ressamların yapacağı Adana temalı tablolar, 31 Ocak'tan itibaren bir hafta süreyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Muhabir: Yusuf Koyun