İtalyan yazar ve şair Giovanni Papini'nin "Gog" başlıklı romanından uyarlanan aynı adlı oyunun, Zorlu PBM'deki özel gösterimine Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

İSTANBUL

Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı (TİYSAV) tarafından sahneye konulan "Gog" adlı oyunun özel gösterimi yapıldı.

İtalyan yazar ve şair Giovanni Papini'nin, "Gog" başlıklı romanından uyarlanan aynı adlı oyunun, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki (PSM) özel gösterimine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

Oyunun senaryo uyarlamasını Betül Odabaşı Törk, yönetmenliğini ise Zuhal Öztürk üstlendi.

Sanat yönetmenliğini Mustafa Odabaşı ve Fatih Kılıç'ın gerçekleştirdiği oyunda, Abdül Süsler, Murat Ceylan, Ozan Ceylan, Çisel Kuşkan, İbrahim Tül, Cumhur Arat, Tolga Öz, Kemalettin Caymaz, Orhan Uzun, Fatih Boyalı, Halil İbrahim Babur, Merve Gizem Seçgin, Ekin Ulaş ve Özlem Şahin rol alıyor.

İki perdelik oyunun kostüm tasarımında Reyyan Erdoğan, müziğinde Can Atilla, ışık tasarımında Fatih Kılıç imzası bulunuyor.

Dram türündeki oyunun konusu ise şöyle:

"Gog çok zengin, bunalımlı, buhranlar içinde, endişeli ve orta yaşlı bir adamdır. İnsanlardan nefret eden Gog'un hayatta tek önem verdiği şey kendisidir. Can sıkıntısı halinden kurtulmak için tüm servetini harcamaya karar veren Gog'un bu yolda yaşadıkları, arayışı, tanıştığı insanlar ve kendiyle yüzleşmesinin gözler önüne serildiği oyunda seyircinin de kendisine gerçek mutlulukla ilgili sorular sorması sağlanır."

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı