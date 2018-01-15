'Hat görsel bir şiir, çizgilerin şöleni ve harflerin armonisidir'

Fotoğraf: AA/Ayşe Büşra Erkeç

İSTANBUL - Ayşe Büşra Erkeç

Marmara Üniversitesi ​İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa, hat sanatının özgün ve evrensel bir sanat olduğuna dikkati çekerek, "Hat sanatı, ifadenin üsluplaşmış stilize edilmiş hali, görsel bir şiir, çizgilerin şöleni ve harflerin armonisidir." dedi.

Özkafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın, insanlara mesaj iletmenin en kestirme yolu olduğunu söyledi. Özkafa, hat sanatının da insana huzur veren evrensel bir yönü olduğunu söyledi.

"Sanatın kendi içinde çeşitli ifade biçimleri ve muhtelif dalları var"

Konuşarak, savaşarak veya yazarak aktarılamayan hislerin, sanat sayesinde çok daha etkili bir şekilde aktarılabileceğini belirten Özkafa, "Sanatın kendi içinde çeşitli ifade biçimleri ve muhtelif dalları vardır. Bu yola giren bir kimse, mizacına, kabiliyetine, ait olduğu veya benimsediği kültüre uygun düşen dalıyla hemhal olur." dedi.

İslam sanatlarının günümüzdeki durumunu değerlendiren Özkafa, "İslam sanatlarının bugün ulaşmış olduğu estetik seviye oldukça iyi durumdadır. Bir zamanlar, itibarsızlık, ilgisizlik ve yoksulluk ile mücadele ederek bu sanatları ihya etmeye ve yeni nesillere aktarmaya gayret eden, köprü vazifesi gören insanlara minnet borçluyuz." diye konuştu.

"Yarışmalar kırıcı rekabet değil, dostane yarış olarak görülmelidir"

İslam medeniyetinin, tarih boyunca en önemli merkezlerinden biri olan Konya'da düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Yarışması"nda jüri üyesi olan Fatih Özkafa, "Yarışmaları kırıcı bir rekabet yerine, dostane bir yarış olarak görmek gerekir. Alınan ödüller birbirine üstünlük taslama aracı olmamalıdır. Esas hedef, ödül dağıtmaktan ziyade, sanatın gelişmesine katkıda bulunmaktır." dedi.

Özkafa, şunları kaydetti:

"İlk yarışmaya gösterilen teveccüh sonrasında yarışmanın iki yılda bir yapılmasına karar verildi. 2018'in sonlarına kadar devam edecek 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması, Aralık 2017'de, 'Hz. Mevlana'yı Anma Haftası'nda kamuoyuna ilan edildi. Bu kez hat, tezhip ve minyatür dallarına çini de eklendi ve ödüllerde ciddi bir artış yapıldı. Türkçe, Arapça ve İngilizce şartnameler yarışma web sitesine eklendi. Sahalarında tanınmış isimlerden jüri heyeti oluşturuldu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin böyle önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor olması, köklü bir kültür ve medeniyet başkentine yakışan bir tutumdur."

"2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması"

Konya Büyükşehir Belediyesince İslam sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınması amacıyla düzenlenen "2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması"nda dereceye girenlere toplam 240 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada her branşta birinciye 20, ikinciye 15, üçüncüye de 10 bin lira, mansiyon kazananlara 5 bin lira ödül verilecek.

Katılımın 28 Eylül 2018 Cuma günü mesai sonuna kadar devam edeceği yarışmayla ilgili detaylı bilgiye Türkçe, İngilizce, Arapça olarak "konya.bel.tr/islamsanatlari" sayfasından ulaşılabilecek.