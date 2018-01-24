'Hayat Kurtarınca Güzel' fotoğraf sergisi

İSTANBUL

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliğe ve yaşanan insani drama dikkati çekmek için "Hayat Kurtarınca Güzel" adıyla başlattığı kampanyaya ilişkin karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak'a kadar Ünalan istasyonunda sergilenecek fotoğraflar, 29 Ocak-5 Şubat'ta Yenikapı istasyonunda, 5-12 Şubat'ta Metrokent istasyonunda, 12-19'ta ise Yamanevler istasyonunda görülebilecek.

Fotoğraf sergisinde, Yeryüzü Doktorları'nın sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çekilen ülkelerde yaptığı çalışmaların çok özel fotoğrafları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Yeryüzü Doktorlarının çoğunlukla insani krizlerin yaşandığı bölgelerde çalışmalarda bulunduğunu belirtti.

Çalışmalarında dünyanın birçok yerinde insanların hayatta kalmanın sınırında yaşadıklarına şahit olduklarını vurgulayan Güney, "Böyle anlarda kendi hayat standartlarımızın daha çok farkına varıyoruz. Bu sergide, bu şahitliğimizi yeryüzünden karelerle paylaşarak, iyiliğin gözlerde yaşattığı umuda sizlerin de tanıklık edebilmenizi umuyoruz. 'Hayat Kurtarınca Güzel' adlı fotoğraf sergimize İstanbulluların teşrifinden büyük memnuniyet duyacağız."

Muhabir: Ali Ebubekir Tokcan

