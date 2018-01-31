Sanatçı Hüsnü Şenlendirici, "Ben Mehmetçiğe, sürekli hem yazıyorum, hem söylüyorum ve dualarımı gönderiyorum. Onlar için en önemli olan duadır, Allah Mehmetçiğin ayağına taş değdirmesin." dedi.

Fotoğraf: AA/Ayşe Büşra Erkeç

İSTANBUL

"Hüsn'ü Dream" projesinin ilk konseriyle müzikseverlerle buluşan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, "Hepimiz ülkesini seven insanlarız. Özellikle müzisyenlerin ve sanatçıların Zeytin Dalı Harekatı'na bakış açısı farklı farklı olabilir ama burada gerçekten bir vatan meselesi varsa eğer, gerisi teferruat oluyor." dedi.

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici, konserden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip ettiğini belirterek, görev yapan Türk askerine ise sürekli dua ettiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın sorulması üzerine Şenlendirici, şunları kaydetti:

"Hepimiz ülkesini seven insanlarız. Özellikle müzisyenlerin ve sanatçıların Zeytin Dalı Harekatı'na bakış açısı farklı farklı olabilir ama burada gerçekten bir vatan meselesi varsa eğer, gerisi teferruat oluyor. Onun için çok fazla yorum yapmıyorum çünkü nasıl gittiğini takip ediyorum çünkü benim için en önemli olan şey orada Mehmetçiğin, askerimizin olmasıdır. Allah, onların burnunu bile kanatmasın inşallah. Ben Mehmetçiğe, sürekli hem yazıyorum, hem söylüyorum ve dualarımı gönderiyorum. Onlar için en önemli olan duadır, Allah Mehmetçiğin ayağına taş değdirmesin."

"Konserlerin devam etmesini istiyoruz"

Şenlendirici, "Hüsn'ü Dream" projesinin ilk defa İş Sanat'a gerçekleşmesinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu vurgulayarak, çalışmaların yaklaşık 4 yıl sürdüğünü anlattı.

Müzisyen Halil Sezai'nin de konserin özel konuğu olduğunu aktaran Şenlendirici, "Sevgili kardeşimiz Halil Sezai, kendine has üslubu ve yorumuyla gerçekten renk katıyor, konuğumuzu çok güzel seçtiğimizi, iyi bir tercih yaptığımızı ve bu gruba çok yakıştığını düşünüyorum." dedi.

Şenlendirici, repertuvarda yer alan şarkıların Türk müziğine yön veren ustaların eserlerinden oluşturulduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Türk halk müziği, Türk sanat müziği, pop ve arabesk müziğinden örneklerin yer aldığı, Aşık Veysel'den Özdemir Erdoğan'a ve Ergüder Yoldaş'a kadar farklı formlarda olan şarkıları, biz de kendimizce yorumlayacağız. Bu konserin enerjisine bakacağız, konserlerin devam etmesini istiyoruz çünkü ekip arkadaşlarımla çok güzel bir enerji yakaladık. Ekiptekiler, yıllardır tanıştığımız ve farklı projelerde birlikte çaldığımız arkadaşlarımız ama bu oluşum umarım daha güzel konserlere gidecek. Bana, konserler devam edecek gibi geliyor."

Projelerim "Hüsn-ü Arabesk"le devam edecek

Şenlendirici, projesinin "Hüsn'ü Dream" olmasının, daha önceki müzik çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu ifade ederek, "Biz, 'Hüsn-ü' kelimesini kullanmaya devam ediyoruz çünkü müzik yolculuğum 'Hüsn-ü Klarnet'le başladı, 'Hüsn-ü Hicaz', 'Hüsn-ü Avare' ve ilerleyen günlerde de inşallah 'Hüsn-ü Arabesk'le devam edecek. Çalışmalarıma kendi ismimi vermek hoşuma gidiyor. Bu projenin de Hüsn'ü Dream, yani 'rüya' olmasının nedeni ise uzun yıllardır hayal ettiğim insanlarla çalıyorum ve çok özel, başarılı müzisyenler olduğu için bu ismi verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Annelere ve babalara tavsiyelerde bulunan Hüsnü Şenlendirici, şunları söyledi:

"Okularda verilen müzik eğitiminin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Eğer çocuklar müziğe kendileri yöneliyorlarsa, anne ve babaların çocuklarına destek vermeleri gerekiyor. Çocuklar profesyonel olarak müzik yapmıyorsa bile en azından dost, arkadaş, hobi veya evde sıkıldığı zaman uğraşabileceği bir enstrüman olması o çocuğa yanı başında duran bir arkadaşı ve dostu olması anlamına gelir."

14 şarkı seslendirildi

Daha sonra, Şenlendirici sahne aldı. Güçlü tekniği ve özgün yorumuyla kısa sürede dünya çapında bir tanınırlığa ulaşan Şenlendirici'ye, Halil Sezai'nin yanı sıra, usta müzisyenler Cenk Erdoğan, Cahit Kutrafalı, Adem Gülşen ve Volkan Öktem eşlik etti.

Kariyeri boyunca birçok ünlü müzisyenle müzikal iş birliklerine imza atan sanatçı, konserde Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, arabeskten caza uzanan renkli bir repertuvara yer verdi.

Şenledirici, konserde "Sultan-ı Yegah", "Gurbet", "Tanrı İstemezse", "Kanatları Gümüş", "Sevda Değil", "Aynalar", "Ünzile" ve "Kara Toprak" dahil toplamda 14 şarkı seslendirdi.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç