İBB Kültür AŞ'de devir teslim töreni düzenlendi

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ. Genel Müdürü olarak atanan Kemal Kaptaner, "32 yıllık meraklı bir İstanbullu ve 30 yıllık iflah olmaz bir kültür-sanat takipçisi olarak böyle bir göreve getirilmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." dedi.

Kaptaner, İBB Kültür AŞ'nin Topkapı'daki genel müdürlük binasında gerçekleşen törenle görevini teslim aldı.

Törende konuşan Kaptaner, uzun yıllar kültür ve sanatla ilgilendiğini söyledi.

Yeni görevinden dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Kaptaner, şöyle devam etti:

"32 yıllık meraklı bir İstanbullu ve 30 yıllık iflah olmaz bir kültür-sanat takipçisi olarak böyle bir göreve getirilmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Sayın Rıdvan Duran, görevi süresince her türlü eksiklik ve aksaklığın üstesinden gelmiştir. Burada bana, soyadımdan da anlaşılacağı üzere, sadece kaptanlık yapmak düşüyor. Kültür AŞ'de 11 müdür bulunuyormuş. Onlarla da profesyonel bir takıma yakışır şekilde hareket edeceğimize inanıyorum."

"Güçümüzü birleştirerek İstanbul'un kültür-sanat hayatına olumlu katkılar sağlayacağız"

Görevini devreden ve İBB Kültür Daire Başkanlığı'na getirilen Rıdvan Duran ise görevi İstanbul sevdalısı bir insana ve aynı zamanda çok eski bir arkadaşına devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Duran, İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Kültür AŞ'nin iki kardeş kurum olarak bundan sonra çok daha yakın çalışıp, güçlerini birleştirerek İstanbul'un kültür-sanat hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birlikte mesai yaptığım arkadaşlarımı hiçbir zaman geçmişte bırakamadım. Kültür AŞ'de görev yaptığım süre boyunca Anadolu Ajansı'nda birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan fikir ve destek aldım. Aynı şekilde sizlerle de irtibatımızın devam edeceğini umuyorum. Danışmak ve fikirlerinize başvurmak için sizleri aramaya devam edeceğim."

Törene, İştirakler Koordinasyon Müdürü Hasan Yılmaz, İBB Kültür AŞ. birim müdürleri ve şefleri katıldı.

İBB Kültür AŞ. Genel Müdürü Kemal Kaptaner

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Kemal Kaptaner, kariyerine 1993 yılında radyo ve televizyon programcılığıyla başladı. 1994 yılında reklam sektörüne giren Kaptaner, reklam yazarı, proje yönetmeni, yaratıcı grup başkanı gibi sıfatlarla görev aldı. Kaptaner, 2002-2004 yıllarında, ulusal yayın yapan bir radyo kanalında genel müdür olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nde 2005-2006 döneminde, Sosyal Bilimler M.Y.O. Pazarlama Programında Reklamcılık ve Reklam Yazarlığı dersleri veren Kaptaner, 2006'dan 2012'ye kadar Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı.

Kaptaner, Mart-Temmuz 2012 döneminde Anadolu Ajansı Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini de yürüttü. 2012 yılının temmuz ayında İMKB Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine atanan Kaptaner, Şubat 2013 itibarıyla aynı kurumda danışman olarak görev yapmaya devam etti. 2014 yılının eylül ayında Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Kaptaner, 8 Ocak 2017 tarihi itibarıyla İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç