Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin zengin bir tarihi birikime sahip olduğunu, bu birikimin daha güzel bir şekilde anlatılması ve dünyaya tanıtılması gerek." dedi.

Fotoğraf: AA/Burak Akay

ÇANAKKALE

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki son 2 asırdır bu topraklara ait ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışan, köklerinden, kültüründen ve geçmişinden kopmayı, aksine Batı medeniyetinin karşısında acziyet bilinci anlayışı içinde onlara öykünerek, özenerek, onları taklit etmeyi, adamlık sanan bir zihniyet, Türkiye'de milli kültüre büyük zarar vermiştir." dedi.

Kurtulmuş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2018 Troia Yılı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zengin bir tarihi birikime sahip olduğunu, bu birikimin daha güzel bir şekilde anlatılması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bazı karanlık çevrelerin dünya ölçeğinde İslam düşmanlığını artırmaya başladıklarını belirten Kurtulmuş, "Özellikle İslamofobianın ana unsurlarından biri olarak Türkiye düşmanlığını sürekli kaşıdıklarını görüyor ve buna şahit oluyoruz. Biz zenginliklerimize sahip çıkarken, bunları bütün dünyaya tanıtırken aynı zamanda dünyadaki bu karanlık İslam ve Türkiye karşıtı, yabancı düşmanı, ırkçı çevrelere karşı da Türkiye üzerinden büyük bir mücadele vermiş olacağız." diye konuştu.

"Taklit etmeyi, adamlık sanan bir zihniyet"

Kurtulmuş, milli kültürel bağımsızlığına sahip olamayan ülkelerin ekonomik ve teknoloji bağımsızlığından söz edilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli kültürel bağımsızlıktan kastımız, bu coğrafyaya ait ne varsa onu Türkiye'nin zenginliği olarak kabul etmek, milli varlığımızın bir parçası olarak görmektir. Ne yazık ki son 2 asırdır bu topraklara ait ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışan, köklerinden, kültüründen ve geçmişinden kopmayı, aksine Batı medeniyetinin karşısında acziyet bilinci anlayışı içinde onlara öykünerek, özenerek, onları taklit etmeyi adamlık sanan bir zihniyet, Türkiye'de milli kültüre büyük zarar vermiştir. Bu topraklarda 2 asırdır verilen büyük mücadelenin bir parçası da burasıdır. Bir tarafta köklerini Troia'dan Osmanlı'ya birikimine sahip çıkan, köklerine saygı gösteren, kökleri üzerinden yeniden yeşerebileceğine inananlar, diğer tarafta 'Biz yenildik, mağlup olduk, Batı medeniyeti karşısında yok olduk. Öyleyse onlarda ne varsa taklit edelim, onlara benzeyelim, onlar gibi olalım, adam oluruz.' diyenler. Bunlar, sadece taklitçilik içinde değil aynı zamanda geçmişi inkar üzerinde de bir anlayış geliştirdi. Şimdi, köklerimiz üzerinden yeniden doğma vaktidir."

Trioa Yılı faaliyetleri

Trioa Yılı dolayısıyla yıl boyunca düzenlenecek faaliyetlere değinen Kurtulmuş, şu bilgileri paylaştı:

"Devlet Opera ve Balesinin düzenleyeceği etkinlikleri Türkiye'nin birçok yerinde icra edeceğiz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün tertip ettiği konserler, birtakım etkinlikler vasıtasıyla Trioa'yı hem burada hem Türkiye'de hem de yurt dışında bütün ilgililere tanıtmaya gayret edeceğiz. Devlet Tiyatroları üzerinden sahnelenecek oyunlarla Trioa'ya karşı ilginin ortaya çıkması için gayret sarf edeceğiz. Burada tertiplenecek 3 günlük bir uluslararası etkinlikle Trioa ile ilgili insanları bir araya getireceğiz ve o etkinlikler çerçevesinde, Türkiye'nin en güzel müzelerinden biri olan Trioa Müzesi'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Dünyanın farklı yerlerinden basın mensuplarını buraya getirip Trioa'yı tanıtmak ve onlar üzerinden Trioa'nın dünyaya tanıtılması için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yurt dışında onlarca fuara katılacağız. ÇOMÜ, 2 büyük uluslararası kongre, bir kısa film yarışması finalinin gerçekleşeceği etkinlik dizisi yapacak. Trioa araştırmalarına birtakım ödüller verilecek."



