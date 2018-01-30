'Musa'nın bilincindeki Mehmetçik dünyayı da fetheder'

Piyanist ve besteci Uğurlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Emperyalistlerin oyunlarını ancak eğitim ve kültürle aşacağız. Musa bize aslında rotayı çizdi. İnşallah biz bunu görürüz. Bu bilinçte olan Mehmetçik, dünyayı da fetheder." dedi.

İSTANBUL

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Emperyalistlerin oyunlarını ancak eğitim ve kültürle aşacağız. Musa bize aslında rotayı çizdi. İnşallah biz bunu görürüz. Bu bilinçte olan Mehmetçik, dünyayı da fetheder. Bu bilinçte olan insan dünyanın fethine çıkar." dedi.

Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alan sanatçı, şehirlerin yağmalanmasının, insanlığın yağmalanması anlamına geldiğini belirtti.

"Bu bilinçte olan Mehmetçik dünyayı da fetheder"

Uğurlu, İstanbul ve Konya gibi şehirlerin sadece Türkiye'nin değil insanlığın da mücevheri, kültür hazinesi ve belleği olduğunu ancak bunun yok edilmeye çalışıldığını kaydederek, "Sanatçılar olarak Kudüs'e sahip çıkmamız gerekiyordu. Maalesef geç kaldık. Bunlar bizim manevi coğrafyalarımız. Mekke ve Medine'ye sahip çıkmamız lazımdı. Oysa sadece gidip geliyoruz. Bizler bu manevi hazinelerimizin değerini anladığımızda çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor." ifadelerine yer verdi.

Zeytin Dalı operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın okul yapılması yönündeki vasiyetine de işaret eden Uğurlu, "O da Musalarımızdan bir Musa. Firavunların Musa'sı gibi. Anaokulu veya kültür merkezi yapılmasını vasiyet etti. Musa da biliyordu. Emperyalistlerin oyunlarını ancak eğitim ve kültürle aşacağız. Musa bize aslında rotayı çizdi. İnşallah biz bunu görürüz. Bu bilinçte olan Mehmetçik dünyayı da fetheder. Bu bilinçte olan insan dünyanın fethine çıkar." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hilal Uştuk