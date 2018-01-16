Osmanlı takıları hayır kermesinde

Mücevher tasarımcısı İşler’in Osmanlı Koleksiyonu mücevherleri "Bir el de sen ver Kermesi"nde sergileniyor.

Fotoğraf: AA/Onur Çoban

İSTANBUL

Türk tarihinde kullanılan mücevher takıları yeniden tasarlayan mücevher tasarımcısı Arda İşler’in Osmanlı Koleksiyonu, Feriye Palace’ta ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen "Bir el de sen ver Kermesi"nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

AA muhabirine açıklama yapan İşler, 80’den fazla butik firmanın el emeği eserlerini sergilediği kermeste yer alarak ihtiyaç sahibi öğrencilere katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İşler, 2005 yılında Osmanlı takılarına yöneldiğini ifade ederek, “Çabalarımızla Osmanlı takıları vitrinlerdeki yerini artırdı. Bu etkinlikte de mücevher ustası olarak Osmanlı lale motifli 24 ayar saf altından, elmaslarla bezeli bir kolyeyi bugün açık artırmayla satacağız. Gelirin tamamı ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı olarak aktarılacak.” diye konuştu.

"Dünyada eşi benzeri yok"

Muhteşem Yüzyıl dizisinde kullanılan Hürrem Sultan’ın Gözyaşları gerdanını da sergilediklerini anlatan İşler, gerdana ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hürrem Sultan’ın Gözyaşları gerdanı Osmanlı Koleksiyonu’nun en gözde parçası, tamamen el işi bir parça. 30 karat elmas ve 16 karat zümrütten oluşuyor. Dünyada bir eşi yok. Usta olarak Osmanlı takı tarihi ve sanatını araştırdığımda unutulmaya yüz tutmuştu. Bunu tekrar gündeme getirdik. O dönemde takılarımız dünya çapında ilgi gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde kullanılan takıları da biz tasarladık. Ülkemizin tarihini de kalıcı hale getirdik. Bunun da gururunu yaşıyoruz.

Gerdanlığın yüzüğü ve küpesi dahil 200 bin lira. Dünyada eşi benzeri yok. Şu anda sunum yapıyoruz. Eğer bu anlamlı etkinlikte gerdanı alıp ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak isteyen olursa memnuniyet duyarız. Standımıza bekliyoruz."

"İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi temin edilecek"

İhtiyaç sahipleri yararına etkinlikler düzenleyen Psikolog Hürrem Ahu Özdemir, "Projede seçkin firmalar özel tasarımlarını sergiliyor. Burada elde ettiğimiz gelirin bir kısmını sosyal sorumluluk projemize aktaracağız. Bugün burada bulunan her firma kendi bünyesinde sosyal sorumluluk projesine bir takım bağışlarda bulunuyorlar. Kermeste elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi temin edilecek." açıklamasında bulundu.

Muhabir: Musab Turan