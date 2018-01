Padişahların 'Aheng-i Hümayun' albümü tanıtıldı

İSTANBUL

Divan sahibi 9 Osmanlı padişahının şiirlerinin senfonik orkestra eşliğinde seslendirildiği "Aheng-i Hümayun" isimli albüm tanıtıldı.

Esenler Belediyesi'nin, Osmanlı padişahlarının edebi ve kültürel yönlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiği projenin gala gecesi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mehteran gösterisiyle başlayan etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, belediyeciliğin aynı zamanda kültür, sanat, edebiyatı buluşturan bir yanının olduğunu söyledi.

Bakan Kurtulmuş, belediyelerin kültür hayatına katkılarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bir medeniyet nasıl kurulur, nasıl büyür? Medeniyetler önce insanların zihinlerinde ve gönüllerinde ortaya çıkar. İnsanlar düşündüklerini, hayal ettiklerini, tasavvur ettiklerini, bir şekilde ortaya koyarlar. Bunları bina, yollar, şehirler olarak, camileriyle, yapıtlarıyla ortaya koyarlar, el sanatlarıyla, sazla, müzikle, sözle ortaya koyarlar. Bütün bu sanatların hepsinin en öncesinde sözü en iyi söyleyebilme sanatı yatmaktadır. Şiir de sözün en iyi söylendiği, ahenk içerisinde ifade edildiği, sanatın zirve formlarından biridir." dedi.

Ahengin, insanın ve kainatın yaradılışının aslı olduğunu aktaran Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kainatın yaradılışında, insanın yaradılışında yüce yaratıcının, Cenabı Allah'ın bizlere bahşettiği ve öğrettiği en önemli hususlardan birisi de bu ahenktir. Ahenk, sadece fiziki olarak insanların vücut yapısının en iyi şekilde olması, dünyanın en güzel şekilde yaratılmış olması değil, aslında kainatın yaradılışında da insanın yaradılışında da şiirsel bir dengenin olmasıdır. İşte bu çerçevede medeniyetler, sözlerini güçlü olarak ortaya koydukları takdirde güçlü bir şekilde yollarına devam ediyorlar."

Kurtulmuş, Osmanlı'yı ortaya çıkaran medeniyetin de fiziki güçlerden ibaret olmadığına işaret ederek, "(Osmanlı medeniyeti) Düşüncesini, sözünü, sözünün ortaya çıkarmış olduğu gücü en iyi şekilde kullanabilen ve bu anlamda gönlündekini, zihnindekini gayet güzel bir şekilde ifade eden bir büyük medeniyettir." diye konuştu.

Osmanlı'nın hep medeniyette öncü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir medeniyetin gücünü gösteren hususlardan biri de toplumun önündekilerin ortaya koymuş olduğu performans. Böyle baktığınızda Osmanlı sultanları sadece birer büyük siyasi, birer büyük askeri deha olmanın yanında söz ehli, gönül ehli olmayı da başarabilmiş olan kişilerdir, Sultanlardır. Her birisinin mutlaka el sanatları bakımından bir ya da birkaç maharetinin yanında, her birisinin bildiği iki-üç-beş belki on yabancı dilin yanında, bir çoğunun da dildeki hakimiyetlerini en güzel şekilde ifade edebildikleri şiirleri vardır."

Bakan Kurtulmuş, dilin gücünün, dil ve kalp arasındaki ahenkten geldiğine dikkati çekerek, "Kalple dil arasındaki ahengi kuvvetli olanlar, geride o muazzam dizeleri söylerler. Çünkü söylerken içlerinden, kalplerinden doğanları dilleriyle ifade ederler. Kalpleriyle dilleri arasında ahenk olmayanlar ise kalpleri başka söyler, dilleri başka söyler. Dolayısıyla 'Niye büyük sanatçılar yetiştiremiyoruz' tartışması, aslında 'Nasıl oluyor da dilimizle kalbimizi bir ahenk içerisinde tutamıyoruz?' manasındaki bir eleştiriyi de barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Fatih Sultan Mehmed ve 3. Murad'ın şiirlerinden örnekler de sunan Numan Kurtulmuş, projede emeği geçenleri tebrik etti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sanatçıların albüm için büyük özveri gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim siyasi tarihimizde kendimiz olduğumuz dönemler, başkalarını taklit ettiğimiz ve yine kendimiz olduğumuz dönemler var. Kendimiz olduğumuz dönemlerde hep yükselişe doğru gitmişiz. Başkalarını taklit etmeye başladığımız dönemlerde ya yerimizde saymışız ya aşağı doğru gitmişiz. Tekrar kendimiz olduğumuz dönemlerde de yukarıya çıkaya başlamışız. Hemen dönüp bugüne baktığımızda, bugün biz ordumuzla beraber aslında küresel güçlerin çok önemli bir çemberini vuran büyük bir operasyon yapıyoruz."

Küresel güçlerin Anadolu üzerine ilk darbeyi kültür, sanat ve edebiyatla vurduğunu ifade eden Göksu, şiirin, sanatın ve padişahların unutturulduğu yorumunu yaptı.

Göksu, İstanbul'daki en genç nüfusun Esenler ilçesinde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu toprakların geleceğinin mimarı olan çocuklar şunu öğrenmeliler, bu toprakları kimden miras aldılar ve bu mirası aldıkları kişiler, sadece ve sadece kılıçlarıyla değil, sözleriyle de cihanı nasıl fethettiler, cihanın gönlünü nasıl fethettiler, bu nesil öğrensin istedik. İşte bu şiirleri bu şehirle bunun için buluşturduk."

Etkinlikte, albümde padişahların şiirlerini seslendiren sanatçılar birer şiir okudu. Gecenin sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a, "Aheng-i Hümayun" albümü ve Fuzuli'ye ait "Su Kasidesi"nden ilham alınarak çalışılan bir ebru levhası takdim edildi.

Padişahların hayatlarından kesitlerin de sunulduğu gala gecesinde Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra birçok davetli yer aldı.

"Aheng-i Hümayun"

"Senfonik Orkestra Eşliğinde Sultani Şiirler" alt başlığıyla müzikseverlerin beğenisine sunulan albümde, her padişahın gazel türündeki eserleri ayrı bir sanatçı tarafından seslendiriliyor.

Albümde Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan III. Murad, Sultan I. Ahmed, Sultan II. Osman, Sultan III. Ahmed ve Sultan III. Selim'in, toplam toplam 62 şiiri, Mehmet Çevik, Murat Şahin, Ferudun Özdemir, İbrahim Sadri, Erol Eren, Emrullah Uzun, Serdar Gökhan, Seyfullah Kartal ve Ömer Tuğrul İnançer yorumluyor.

Sefa Zeybel'in sanat yönetmenliğinde hazırlanan albüm, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Muhabir: Musa Alcan