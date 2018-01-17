Pakdil'in 'Bağlanma' kitabı Londra'da tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü Londra Temsilciliği tarafından İngilizceye çevrilen, yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu'nun anlatıldığı kitap, Londra'da tanıtıldı.

LONDRA

Yazar Nuri Pakdil'in İngilizceye çevrilen "Bağlanma" adlı kitabı, İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtıldı.

Londra'nın merkezindeki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen tanıtım etkinliğine, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turan Koç, kitabın çevirmeni Yrd. Doç. Dr. Nurullah Koltaş, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Türk ve yabancı kitapseverler ile çok sayıda davetli katıldı.

YEE Londra Müdürü Mehmet Karakuş, yaptığı konuşmada, enstitünün kültürel faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirterek, Yunus Emre Enstitüsü Londra Temsilciliğinin destekleriyle İngilizceye çevrilen ve Türk yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu’nun anlatıldığı kitabı Londra'nın önemli merkezlerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Tanıtım programı kapsamında ayrıca Fethi Gemuhluoğlu ve Bağlanma kitabı üzerine bir panel düzenlendi.

Panelde söz alan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Fethi Gemuhluoğlu gibi değerlerin dünyaya tanıtılmasının önemine değinerek Gemuhluoğlu'nun insanın sırrını çözen bir kaşif olduğunu belirtti ve modern insanın bunalımına şifa olacak bir yaklaşımı olduğunu dile getirdi. Bıyıklı, "Yanına gelen gençlere ve oğluna yazdığı mektupta mutlaka Batı dillerini öğrenmek gerektiğini vurgulaması da onun doğudan batıya uzanan geniş ilgi alanı olduğunun göstergesidir." dedi.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da "Fethi Bey'in hayat hikayesi ve burs verdiği talebelerin karakter özellikleri bize bu çağda ‘Müslüman Türk nasıl olmalıdır’ sorusunun cevabını vermektedir." ifadesini kullandı.

Kitabın çevirmeni Yrd. Doç. Dr. Nurullah Koltaş da çeviri aşamalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek Nuri Pakdil’in eserinin tasavvufi derinliği olduğunu vurguladı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turan Koç da Nuri Pakdil’in Gemuhluoğlu’na büyük bir saygıyla bağlı olduğunu ifade ederek, “Çıkan her yeni eseri titizlikle hazırlayarak Ankara’dan İstanbul’a Gemuhluoğlu’na sunmaya giderdi." dedi.

Muhabir: İnci Gündağ