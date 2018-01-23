Anadolu Ajansı 2017 Yıllığı satışa sunuldu

ANKARA

Anadolu Ajansı'nın (AA), zengin haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı 2017 Yıllığı satışa sunuldu.

AA yıllıkları Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yayımlandı. Zengin haber ve görsel materyallerden yararlanılarak oluşturulan yıllıkta, siyasetten sanata, ekonomiden spora, Türkiye ve dünyadaki olaylar hakkında tarihe not düşülüyor.

AA'nın yurt içinde tüm illerde ve yurt dışında 100'e yakın ülkede bulunan tüm habercilerin desteği ve titiz bir çalışmayla hazırlanan yıllıklarda, yüksek çözünürlüklü yüzlerce fotoğraf bulunuyor.

2017'de şehit olan Fethi Sekin, Eren Bülbül, gözleri bağlı şekilde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve Filistin direnişinin sembolü haline gelen Fevzi el-Cuneydi de yıllığın içeriğinde yer aldı.

Geçen yıl spor, sanat ve edebiyat dünyasından hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu, İlhan Cavcav, Şerif Mardin, Fikret Hakan, Halit Akçatepe gibi birçok isime de yıllıkta yer verildi.

Yıllık, 1 Ocak-31 Aralık 2017'deki gelişmeleri gün gün içermesi dolayısıyla arşiv tutkunları için de önemli bir kaynak eser niteliği taşıyor. Arapça yayımlanan yıllık, ağırlıklı olarak Arap coğrafyasındaki olayları, İngilizce ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok önemli gelişmeyi içeriyor.

Daha önceki yıllarda da büyük ilgi gören yıllığın internet mağazalarında satışı başladı.

"Güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla Türkiye'nin sesi olduk"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, 2017 boyunca Türkiye'deki gelişmeleri haber, fotoğraf, video ve canlı yayınlarla ülke içine ve dünyaya duyurduklarını belirterek, "Sorumlu, nesnel, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla Türkiye'nin sesi olduk." dedi.

Yıllığın 2017'de Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden derlenmiş bir seçki sunduğunu aktaran Kazancı, öne çıkan haber ve fotoğraflarla bu yıl da tarihe not düştüklerini vurguladı.

Kazancı, yıllığın geniş kitlelere ulaştığını, Milli Kütüphane ve üniversitelere de gönderildiğini dile getirerek, "AA yıllığında siyaset, sanat alanında birçok isme yer verdik. Yıllığımızı yurt dışındaki elçiliklere de gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Merve Yıldızalp