Dünya Gazeteciler Derneğinden AA'ya ödül

Dünya Gazeteciler Derneği'nin, 'Yılın En İyileri-Oscar Ödülleri' sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı, medya kategorisinde 'En Başarılı Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü.

Muhabir: AA/Metin Aktas

ANKARA

Dünya Gazeteciler Derneğince düzenlenen "Yılın En İyileri-Oscar Ödülleri" sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı, medya kategorisinde "En Başarılı Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

Dünya Gazeteciler Derneği Başkanı Feyzi Öztürk, bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, dernek olarak alanında başarılı olan kişi ve kuruluşlara "Yılın En İyileri-Oscar Ödülleri"ni takdim ettiklerini belirtti.

Ödül töreninin bu yıl üçüncüsünü düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Öztürk, ödüllerin, politika, diplomasi ve güncel konulardaki haberler takip edilerek dernek üyelerince belirlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından çeşitli dallarda ödüller dağıtıldı. Anadolu Ajansı, medya kategorisinde, "En Başarılı Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı adına ödülü, İç Haberler Editörlüğü Muhabiri Merve Yıldızalp aldı.

Muhabir: Merve Yıldızalp