Fotoğraf: AA/Barış Yalçınkaya

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 7 fotoğraf için oy kullandı.

Arslantaş, oylamaya sunulan AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çektiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" başlıklı fotoğrafını seçen Arslantaş, aynı kategoride Özkan Bilgin'in Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 rakımlı tepede çektiği "Mehmetçik'in bayram namazı" fotoğrafına da oy verdi.

Arslantaş, Haber kategorisinde ayrıca, Wisam Hashlamoun'un ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafı için de oy kullandı.

Spor kategorisinde Arslantaş, Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafı ile Erciyes Üniversitesindeki gösterilerde çekilen "Atlı okçuluk gösterisi" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Arslantaş, Yaşam kategorisinde de Kırıkkale'de araç çarpması sonucu ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğraf ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediğini anlatan "Ardahan'da kış" başlıklı fotoğrafı seçti.

Vali Arslantaş, vatandaşların haber alma özgürlüğünün teminatı olan özgür basın tarafından yıl içerisinde çekilen fotoğrafları keyifle incelediğini ve oylamada muhteşem fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Arslantaş, "Haber alma hakkının öncülüğünü yapan AA'nın emekçilerinin, çalışanlarının yaptığı çalışmaları keyifle izledim. Arkadaşlarımızı yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik ediyoruz." dedi.

Muhabir: Barış Yalçınkaya

