ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip, bilgi alan Büyükerşen, haber kategorisinde "Müslümanlara engelleme" başlıklı Issam Rimawi'nin çektiği, İsrail'in, ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişine izin vermemesini konu alan fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisindeki tercihini "Türk Yıldızları İzmir"de fotoğrafından yana kullanan Büyükerşen, spor kategorisinde ise Hırvatistan'da podyuma çıkan milli halterci Bünyamin Sezer'in sevinç anını yansıtan Mario Strmotic'in fotoğrafını seçti.

Sürekli basın kartı sahibi de olan Büyükerşen, bu yıl da Anadolu Ajansının foto muhabirlerinin yakaladıkları enstanteneler arasında seçim yapmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Eski basın mensubu, basın yayın ve maliye hocası olarak fotoğrafları inceledim. Hepsi konuşan fotoğraflar, haber ve görsel değeri olan eserler. Bunun yanında fotoğraf sanatının inceliklerinin yer aldığı çalışmalar. Üç kategoride oy kullandım ancak seçmekte zorlandım." diye konuştu.

Büyükerşen, bu yarış kategorilerindeki foto muhabirlerini gönülden kutladığını dile getirerek, "Anadolu Ajansı tarihi itibarıyla da çok önemli bir yayın organımız, kuruluşumuz. Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Anadolu Ajansı sürekli başarılar üzerine başarılar elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve basınında çok önemli rol oynamaya devam etmektedir. Tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Tarkan Demir