Göçerler 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

BATMAN

Batman'ın Kozluk ilçesindeki kışlaklarda kalan göçerler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş'ta havaların soğumasıyla Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kavaklı Mezrası'ndaki kışlaklara yerleşen ve yol boyu yaşam haberlerine konu olan göçerler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması için oy kullandı.

Yaşamlarını sürdürdükleri çadırlarda oylamaya cep telefonu üzerinden katılan göçerlerden Mehmet Şah Soydan, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Soydan, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Şanlıurfa'da hayvancılık", spor kategorisinde Özkan Bilgin'in, "Vanda plaj futbolu" ile Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabirlerini fotoğraflarından dolayı tebrik eden Soydan, "Gerçekten çok beğendim, çok güzel fotoğraflar. Fotoğrafları seçerken zorlandım." dedi

Göçerlerden Mehmet Şerif Soydan ise, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, Onur Çoban'ın spor kategorisindeki "Etnospor kültür festivali" fotoğrafına oy verdi.

Göçerlerden Erkan Sezgin de, Ali İhsan Öztürk'ün yaşam kategorisindeki "Koyunların yolculuğu" fotoğrafına oy kullandı.

Muhabir: Selman Tür