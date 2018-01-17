SETA Vakfı ile AA arasında iş birliği

SETA Vakfı ile Anadolu Ajansının ortak çalışma alanlarında stratejik iş birliği yapmasına yönelik protokol, SETA Vakfı Genel Koordinatörü Duran ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı tarafından imzalandı.

ANKARA

SETA Vakfı ile Anadolu Ajansının (AA) ortak çalışma alanlarında iş birliği yapmasına ilişkin protokol, SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından imzalandı.

Anadolu Ajansı'ndaki törende imzalanan protokolle SETA Vakfı ile AA, ortak çalışma alanlarında stratejik iş birliği yapacak.

Protokol kapsamında, SETA, AA'nın neşrettiği yayınlara, yayınladığı raporlara, analiz ve dosya haber gibi çalışmalara uzmanlarıyla danışmanlık yapacak, içerik katkısında bulunacak.

AA Haber Akademisinin yapacağı kurum içi ve kurum dışı eğitim, konferans ve çalıştaylara, SETA'nın önereceği akademisyen ve uzmanlar katılacak. AA'nın Genç Yetenek Geliştirme Programı çerçevesinde yurt dışında bulunan veya yurt dışından dönen kursiyerlerine uzmanlıklarının geliştirmesi için SETA tarafından ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda danışmanlık yapılacak, konferanslar verilecek.

AA Haber Akademisi, SETA'nın ihtiyacına göre Vakfın çalışanları ve kursiyerlerine yazılı haber, fotoğraf, görüntü, yeni medya, sosyal medya, multimedya gibi konular çerçevesinde eğitim düzenleyecek.

İki kurum, ihtiyaç duyulan alanlarda, kurumsal arşivlerinde bulunan haber, fotoğraf, video, elektronik belge, bilgi ve materyalleri karşılıklı olarak paylaşacak, yurt içi ve dışında ortak seminer, panel, söyleşi düzenleyecek.

Protokol kapsamında iki kurum arasında ortak stratejilerin belirlenmesi ve yürütülmesine yönelik bir çalışma grubu da oluşturulacak.

"AA'nın haber konusundaki tecrübesi SETA Vakfının çalışmalarına ışık tutacaktır"

İmza töreninin ardından konuşan SETA Vakfı Genel Koordinatörü Duran, iki kurum arasındaki protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansının yüz yıllık haber tecrübesine dikkati çeken Duran, "AA'nın haber konusundaki tecrübesi SETA Vakfının çalışmalarına ışık tutacaktır." diye konuştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran'ı Anadolu Ajansında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başladı.

Protokole katkılarından dolayı SETA Vakfı Başkanı Dr. Serhat Albayrak'a da ayrıca teşekkür eden Kazancı, SETA'nın Türkiye'nin önde gelen araştırma merkezleri arasında yer aldığını vurguladı. Kazancı, "SETA Vakfı ile yapacağımız iş birliği, başta analiz, dosya haberlerimiz olmak üzere birçok konuda çalışmalarımıza katkı sağlayacak." dedi.

Muhabir: Sarp Özer