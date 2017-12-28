Yavuz Bingöl'ün oyu 'Engelli Kardeşlerin Yaşamı'na

Sanatçı Yavuz Bingöl, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde üç fotoğrafa oy verdi.

İSTANBUL

Sanatçı Yavuz Bingöl, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bingöl, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" konserinde sahne aldı. Konser öncesi AA foto muhabirlerinin yurt ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bingöl, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Bingöl, "Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in çektiği "Erdoğan Sevgisi" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Engelli Kardeşlerin Yaşamı" fotoğrafını beğenen Bingöl, fotoğraftan çok etkilendiğini söyledi.

Yavuz Bingöl, "Spor" kategorisinde ise Ali Hüdaverdi Yaman'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe maçında çektiği kareyi oyladı.