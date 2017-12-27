ZONGULDAK

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Çınar, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çınar, haber kategorisinde Amer Almohibany'nin "Doğu Guta'da bayram" ile Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşam kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Somali'de çocukların oyunu", spor kategorisinde ise Şener Toktaş'ın "Bitlis'te kayak antrenmanı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve başarılı olduğunu belirten Çınar, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Çınar, "Doğu Guta'da bayram" başlıklı fotoğrafın savaşın, felaketin resmini gösterdiğini, hayattaki acımasızlığın ve tezadın bir fotoğrafı olduğunu ifade ederek, "Wisam Hashlamoun'un 'Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk' fotoğrafı ise bütün dünyada şöhret olmuş, zulmün zirve yaptığı bir noktanın fotoğrafı. Gücü olanların ya da güçlü olduğunu sananların aynı zamanda zalimlik ve korkaklıklarını da içinde barındıran bir anlayışın suçsuz, günahsız, silahsız bir çocuğu gözlerini de bağlamak suretiyle nasıl mahkum etmeye çalıştıkları ancak o gencin içindeki o iradenin, imanın dışarı yansıyışı var. Büyük bir güçle, direniş ve karşı koyuşun fotoğrafı." dedi.

"Somali'de çocukların oyunu" başlıklı fotoğrafın her şeye rağmen hayatın önemli ve güzel olduğunu anlatan bir fotoğraf olduğunu vurgulayan Çınar, "Bitlis'te kayak antrenmanı" adlı fotoğrafın anın yakalanması açısından güzel olduğunu dile getirdi.

Çınar, birkaç yıldır bu oylamaya katıldığını anlatarak, "Gerçekten değerli bir çalışma. İşleri fotoğraf çekmek olan, kritik anlarda, zor yer ve şartlarda çalışan arkadaşların kendi işlerini iyi yapmaları anlayışıyla zaten bu fotoğrafları çekiyorlar ama hepsinden önemlisi bu güzel fotoğrafların hepsini birden gözümüzün önüne koyabilmeleri açısından onları tebrik ediyorum. Bu fotoğraf yarışması sıra dışı, güzel, sanatsal değeri ve prestiji yüksek bir çalışma." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Yılmaz