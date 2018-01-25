81 ilden kadın çiftçiler TBMM'de konuk edilecek

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, komisyonun 8 Mart'taki kuruluş yıl dönümünü 'kırsalda kadın' temasıyla kutlayacaklarını belirterek, "Bu kapsamda, 81 ilden kadın çiftçileri ve köy kadın derneklerinden kadınları yerel kıyafetleriyle TBMM'de ağırlayacağız." dedi.

Gözgeç, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gözgeç, yaptığı açıklamada genel merkez insan hakları birimi olarak, yaşam ve eğitim hakkı gibi konularda mağduriyete uğrayanların yanında olmaya çalıştıklarını bildirdi.

"28 Şubat mağdurlarını unutmamak gerekiyor"

15 Temmuz darbe girişiminin en önemli yaşam hakkına müdahale etmiş bir girişim olduğunu belirten Gözgeç, "Bu sebeple FETÖ davalarını yakından takip ediyoruz. Şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Önümüzde 28 Şubat var. Bu bakımdan 28 Şubat ile ilgili bir çalışmamız da olacak. Ben, 28 Şubat mağdurlarını da unutmamak gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak kırsaldaki kadının üretime katılması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Gözgeç, "8 Mart'ta Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kuruluş yıl dönümünü 'kırsalda kadın' temasıyla kutlayacağız. Bu kapsamda, 81 ilden kadın çiftçileri ve köy kadın derneklerinden kadınları yerel kıyafetleriyle TBMM'de ağırlayacağız." dedi.

Konuşmanın ardından AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar, Gögeç'e AA'nın 2017 almanağını takdim etti.

Muhabir: Büşra Nur Özcan