Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk uygulamasına ilişkin, "4 günde 90 işçi işveren anlaşmış, sadece 6 işçi işveren anlaşamamış. Bu, çok büyük bir rakam." dedi.

GAZİANTEP

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinin Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehitkamil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasının 1 Ocak'ta başladığını anımsattı.

Uygulama kapsamında işçi ve işverenler arasındaki anlaşmazlıklarda öncelikle arabulucuya gidileceğini belirten Gül, "Bu, AK Parti'nin getirmiş olduğu bir reformdu. 4 günde 90 işçi işveren anlaşmış, sadece 6 işçi işveren anlaşamamış. Bu, çok büyük bir rakam. 90 kişi diyor ki 'Tamam.', el sıkışıyor. 'Hakkını helal et, helal olsun.' diyor, 'Hoş olsun.' diyor. İşçi, parasını alıyor. İşveren de dava ve mahkemeyle uğraşmıyor. Bu, AK Parti'nin ülkemize getirmiş olduğu çok büyük bir iyiliktir." şeklinde konuştu.

"Avukatlık yapmış bir kişi olarak söylüyorum." diyen Gül, şunları ifade etti:

"Dosya bilirkişiye gider, gecikir. Bilirkişinin onlarca dosyası var. İki sene, üç sene, dört sene... Bu arada faiz işliyor. İşveren, 'Bir an evvel bitsin de lanet olsun, kaç paraysa vereyim kardeşim.' diyor. Mahkemeye gidiyor. 'Yok, dava bitmeden sana ne verileceğini söyleyemeyiz.' 90 taraf anlaşmış, sadece 6 kişi demiş ki 'Ben anlaşamadım.' Eğer böyle devam ederse gerçekten bu, çok büyük bir reform olacak. 4 gündeki uygulama rakamını söylüyorum. Mahkeme iş yükü de azalacak.

Gerçekten anlaşamadı. İşçi dedi ki 'Kardeşim bu, bana haksızlık.' Başüstüne, 'Mahkeme kapısı da açık.' diyoruz. Gidecek, hakkını orada alacak ama misalen söylüyorum. Mahkeme, 100 dosyaya bakacağı yerde 20 dosyaya, 30 dosyaya bakınca ne olacak? Dosyasına 5 ay sonrasına gün verilmeyecek, bir ay sonraya gün verecek. Bilirkişi 5 ay sonraya değil, bir ay sonraya dosyayı verecek. İşte çok tarihi bir reformdur."

Davalarla ilgili süreler

Gül, bakanlık olarak davalarda hedef süreler üzerine çalıştıklarını vurguladı.

"Örneğin, hiçbir sebep olmadan 'Ben mahkemeyi 8 ay sonraya atıyorum, 9 ay sonraya atıyorum.', öyle bir şey yok. 'Bugün git, yarın gel' yok." ifadelerini kulanan Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı, adil hangi sürede olabilecek, bunlar üzerinde çalışılıyor. Davalar, uzayanlarla ilgili teftişler, eğitimler ve bu konudaki süreleri de bakanlık olarak, HSK olarak çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bütün derdimiz, milletimizin yargıya güvenmesi, hızlı, etkin, makul sürede yargılanmanın tamamlanmasıdır.