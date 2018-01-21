BİNGÖL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. Yılmaz, Türk ordusunun Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen hususta harekete geçtiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ortadoğu'da birçok hadise cereyan ediyor. Çok uzaklardan gelip bu bölgeye şekil vermeye çalışanlar var. Ama Türkiye Cumhuriyeti güçlü liderliği, ordusu ve milletiyle bu bölgenin kaderinde, geleceği ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa adım adım bunları hayat geçiriyor. Dün gece itibariyle ordumuz harekata başladı. Ordumuza Cenabı Allah'tan muvafakat diliyorum. Cenabı Allah Mehmetçik'e yardım etsin, ordumuz mensur ve muzaffer olsun."

TSK'nın Afrin'e, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve o bölgelerde yaşayan insanların huzuru için gittiğini aktaran Yılmaz, harekatın ne Arap, ne Kürt ne de başka bir etnik yapıya karşı yapılmadığını bildirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin başka ülkelerin topraklarında gözü olmadığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu hareket oradaki uluslar arası güç odaklarının maşası haline gelmiş terör örgütlerine karşı yapılıyor. O terör örgütlerinin bertaraf edilmesiyle hem orada yaşayan kardeşlerimiz hem de ülkemiz ve sınırımız daha güvenli hale gelecek. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı da saygılıyız. Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir şekilde bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Sadece oradaki huzuru, emniyeti sağlamak için oradayız."