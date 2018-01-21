AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Öyle bir ana muhalefet lideri düşünün ki kendi devletinin sınırlarında terör örgütlerini besleyen bir devlete sesini yükselteceği yerde kendi devletine had bildiriyor." dedi.

ÇANAKKALE

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Öyle bir anamuhalefet lideri düşünün ki kendi devletinin sınırlarında terör örgütlerini besleyen bir devlete sesini yükselteceği yerde kendi devletine had bildiriyor. Devletimiz operasyona kalkışınca 'ABD ne der?', 'Rusya ne der?' diye soruyorlar. Muhtemelen Çanakkale Savaşı bugün olsaydı bunlar 'Durun, yapmayın!' derlerdi." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Gültekin Yıldız ve yönetimiyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TSK tarafından terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Turan, güvenlik amacıyla yapılan her operasyona önce Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığını söyledi.

Turan, anamuhalefetin bundan önce de yapılan terör örgütüne yönelik operasyonları eleştirdiğini belirterek "Kandil'i vuruyoruz ses anamuhalefetten geliyor. DHKP-C'yi vuruyoruz ses anamuhalefetten geliyor. Türkiye'ye nizam vermek isteyen küresel güçlere had bildiriyoruz ses anamuhalefetten geliyor. Esed'in zulmüne karşı sesimizi yükseltiyoruz ses anamuhalefetten geliyor. Şimdi de Afrin'i vuruyoruz ses yine anamuhalefetten geliyor." dedi.

Tüm partileri devletin yanında olmaya davet eden Turan, şöyle devam etti:

"Ortada milletimizin beklediği basit bir soru var. Sınırımızda terör koridoru oluşturmaya çalışanların, sınırlarımızdan geçip burada terör estirenlerin tarafında mısınız? Yoksa güvenliğini sağlama almış bir Türkiye'nin yanında mı? Öyle bir anamuhalefet lideri düşünün ki kendi devletinin sınırlarında terör örgütlerini besleyen bir devlete sesini yükselteceği yerde kendi devletine had bildiriyor. Devletimiz operasyona kalkışınca 'ABD ne der', 'Rusya ne der' diye soruyorlar. Muhtemelen Çanakkale Savaşı bugün olsaydı bunlar 'Durun, yapmayın!' derlerdi. Biz ise 'Şehitlerimizin yakınları ne diyor, milletimiz ne diyor?' diye soruyoruz. Bizler, gücü millette görüyoruz, onlar ise küresel güçlerde görüyor. Aramızdaki temel fark budur."

Türkiye'ye karşı oluşabilecek her türlü tehdidin önleneceğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Afrin'e operasyona hayır diyen, sınırımızdaki terör koridoruna ses çıkarmayan bir organizasyonel yapı var artık. Kılıçdaroğlu, oturtulduğu koltuğun diyetini ödemek için FETÖ'nün, PKK'nın operasyonlarının parçası oluyor. Utangaç iş birlikleri sona erdi. Artık açıktan, çekinmeden iş birliğine girişiyorlar. Mustafa Kemal'in CHP'si yok artık. 'Ermeni soykırımı' diyen, devlete 'seri katil' diyen bir CHP var. Bizim hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz olmadı. Afrin operasyonu sonrasında Kürt kardeşlerimiz de bölgede huzur bulacaklar. Tüm partilerimizi devletimizin yanında olmaya davet ediyoruz."

Muhabir: Ercan Özçetin