AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Terörle mücadelemize kara çalmak için şu an yapılanı savaş olarak nitelendiriyorlar. PYD'yi meşru bir aktör gibi göstermeye çalışıyorlar." dedi.

Fotoğraf:AA/Ercan Özçetin

ÇANAKKALE

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çardak Belde Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Afrin operasyonunun durması için imza toplayanları eleştirdi.

Turan, "Terör örgütüne karşı sesinizi yükselttiniz mi? Terörü her fırsatta meşru gösterdiniz. Adeta içimizdeki PYD'liler oldunuz. Bu yüzden o bildiri sizin boynunuzda utanç madalyası olarak ömrünüzün sonuna kadar asılı kalacak." diye konuştu.

Ülkedeki bazı kesimlerin PYD/PKK'yı meşru bir aktör gibi göstermeye çalıştığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bugün birileri çıkmış, 'Savaşa hayır' diyor. Terörle mücadelemize kara çalmak için şu an yapılanı savaş olarak nitelendiriyorlar. PYD'yi meşru bir aktör gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizler savaşın içinde değiliz. Bizler, terörle mücadele ediyoruz. Uluslararası hukukun bize verdiği haklarla kendi sınırlarımızı koruyoruz. Önceki gün kendilerini aydın olarak nitelendirmiş ama kalpleri ve vicdanları kararmış bir grup insan bir bildiri yayınladılar. Terör örgütüne tek laf etmeden, hükümeti bu haklı mücadelelerinden dolayı suçluyorlar. 'Afrin'de ne işimiz var?' diye soruyorlar."

Ankara'da Güvenpark'ta, Merasim Sokak'ta, İstanbul'da Vezneciler'de teröristlerin şehit ettiği vatandaşlar için Afrin'de olunduğuna dikkati çeken Turan, "Terör örgütünün saldırılarını engellemek için Afrin'deyiz. Bu utanç metnini yazanlara soralım, terör örgütü bu saldırıları yaparken siz neredeydiniz? Hangi bildiriyi yayınladınız? Silahlarınızı milletimizin üzerinden çekin dediniz mi? Demediniz! Demediğiniz gibi terörü her fırsatta meşru gösterdiniz." dedi.

Turan, ziyaret sonunda partililer ve vatandaşlarla sohbet edip Çanakkale'de devam eden yatırımları değerlendirdi.

Muhabir: Ercan Özçetin









