AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, terör örgütü yandaşlarının Berlin'de basın toplantısını basmasına ilişkini, "Bu, organize edilen bir provokasyon. Çünkü Federal Basın Merkezine normal şartlarda basın kartı olmadan girmek mümkün değil." dedi.

TBMM - MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya'da terör örgütü yandaşlarının basın toplantısını basmasına ilişkin, "Bu organize edilen bir provokasyon. Çünkü Federal Basın Merkezine normal şartlarda basın kartı olmadan girmek mümkün değil." dedi.

Yeneroğlu, terör örgütü PKK yandaşlarının, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ile bakanlık sözcülerinin düzenlediği ortak basın toplantısını basarak terör örgütü lehine propaganda yapmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu baskının organize bir provokasyon olduğunu belirten Yeneroğlu, "Çünkü Federal Basın Merkezine normal şartlarda basın kartı olmadan girmek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Steffen Seibert'in terör örgütü yandaşlarına hiçbir müdahalede bulunmadığını anımsatan Yeneroğlu, şöyle devam etti:

"Başta Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert olmak üzere, Alman hükümeti temsilcilerinin hiç oralı olmaması, kayıtsız kalması ve 'dinle, gör bakalım bunlar ne yapacak?' şeklindeki yaklaşımlarının, aslında bunu çok da büyük bir sürpriz olarak karşılaşmadıkları yönünde bir kanaat uyandırıyor. Bu da Alman hükümetinin, PKK terör örgütü konusunda söylemden öteye geçmeyen uygulamalarını teyit ediyor."

Terör örgütü PYD'nin, istihbarat raporlarında "PKK'nın şubesi" olarak kabul edildiğine dikkati çeken Yeneroğlu, buna rağmen PYD'nin Berlin'de ofisi olduğunu ve resmi bir dernek olarak faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Yeneroğlu, Almanya'nın, terör örgütü PYD/PKK'ya yaklaşımı noktasında bir NATO müttefikine yakışmayacak şekilde hareket ettiğini vurgulayarak, "PYD, Türkiye'yi terör eylemleriyle, intihar eylemleriyle devamlı tehdit eden bir örgüt. Almanya'nın bu konuda bir NATO müttefikine yakışır şekilde pozisyon almasını bekliyoruz." dedi.



