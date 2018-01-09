Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Havayolu ağında iç hat, dış hatta toplam taşıdığımız yolcu sayısı 193 milyon 300 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye erişmiştir." dedi.

TBMM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Marmaray Projesi'nde son bir yıl içinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içinde altyapı inşaatını, Eylül ayı içinde ise sinyalizasyon çalışmalarını bitireceğiz." dedi.

Arslan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevapladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki yolların Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile kaplandığını ifade eden Arslan, 2017 yılında 2 bin 318 kilometre BSK yapıldığını, toplam BSK uzunluğunun 23 bin 422 kilometreye çıkarıldığını belirtti.

Bakan Arslan, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gelirinin, yatırım tutarını karşılayıp karşılamadığı yönündeki soruya karşılık, HGS gelirleriyle sadece proje bedeli değil, sistemin işletilmesi, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi masraflarının da karşılandığını söyledi.

Arslan, 2015 yılında HGS'den etiketsiz geçen araç sayısının 2 milyon 729 bin 912 olduğunu, bu geçişlere ilişkin idari para cezası tebligatlarının 2016 yılında araç sahiplerine gönderildiğini, araç geçişlerine itiraz noktasında açılan dava sayısının ise 10 bin 255 olduğunu dile getirdi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Hızlı Tren hatlarının koridor yaklaşımıyla doğu-batı ve güney-kuzey aksında yapılmak üzere belirlendiğini, proje çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Arslan, "YHT sadece yolcuya, hızlı tren ise hem yük hem yolcuya hitap eder. Dolayısıyla bölgeler yolculuk ve yük yoğunluğu dikkate alınarak YHT ya da Hızlı Tren olarak projelendirilmektedir. Tüm bölgelere yönelik planlı çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir." dedi.

Ahmet Arslan, Haydarpaşa-Pendik Demiryolu Projesi'nin Halkalı ve Gebze'ye uzatılmasıyla ilgili olarak yürütülen çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Bakan Arslan, "Marmaray Projesi'nde son bir yıl içinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içinde altyapı inşaatını, Eylül ayı içinde ise sinyalizasyon çalışmalarını bitireceğiz. Kalan süre içinde de gerekli testleri yaparak bu yıl sonu itibariyle banliyö hatlarını Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hale getireceğiz. YHT'ler de Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hale gelecek." diye konuştu.

"Yük taşıma gelirlerinde yüzde 250 oranında artış sağlanmıştır"

Demiryollarının Serbestleştirilmesi Kanunu ile TCDD'nin altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılığın ise tren işletmecisi olarak yapılandırıldığını anımsatan Arslan, bu kanunla özel sektörün de ulusal demiryolu ağı üzerinde devlet şirketleriyle beraber taşımacılık yaparak demiryolları sektöründeki payının artırılmasına imkan sağlandığını belirtti. Arslan, sektörde 5 tren işletmecisine lisans verildiğini, halen 12 bin 608 kilometre demiryolu ağında işletmecilik yapıldığını bildirdi.

Arslan, 10 bin 515 kilometrelik demiryolu hattının adeta yeniden yapılmışcasına yenilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"880 kilometrelik kesimin rehabilitasyonu ve yol yenileme çalışması da devam etmektedir. Demiryolu hatları üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 660 kilometrelik hat elektrikli hale, 5 bin 534 kilometrelik hat ise sinyalli hale getirilmiştir. Ayrıca bin 637 kilometrelik hattın elektrikli, 2 bin 323 kilometrelik hattın da sinyalli hale getirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Demiryollarımızın çift hatlı hale getirilmesi çalışmalarında 595 kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattı çift hatlı hale getirilmiştir. Yapımı devam eden lojistik merkezler, iltisak hatları gibi projelerin de tamamlanmasıyla birlikte yük taşımacılığında demiryolu payının artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan demiryolu yük taşımacılığında 2004 yılından itibaren blok tren işletmeciliğine geçilmiş oldu. Böylece, 2017 yılında 28,5 milyon ton yük taşınarak 15 yıl öncesine göre yük taşıma miktarında yüzde 79, yük taşıma gelirlerinde ise yüzde 250 oranında artış sağlanmıştır."

Bakan Ahmet Arslan, havayolu taşımacılığında da önemli yatırımlara imza atıldığını, her 100 kilometrede sivil ulaşıma açık bir havalimanına erişme doğrultusunda da inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Faaliyetteki havalimanları arasında kar edenin de zarar edenin de bulunduğunu ifade eden Arslan, kar eden havalimanlarının zarar edenleri destekler vaziyette olduğuna işaret etti.

Havayolu ağını da bir bütün olarak değerlendirdiklerini ifade eden Arslan, "Havayolu ağında iç hat, dış hatta toplam taşıdığımız yolcu sayısı 193 milyon 300 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye erişmiştir. Yine bu çerçevede DHMİ Genel Müdürlüğü 2016 yılında 1 milyar 527 milyon 57 bin 226 lira kar elde etmiş, bu kardan 888 milyon 500 bin 993 lirasını Hazine'ye ödemiştir." diye konuştu.

Muhabir: İsmail Çimen