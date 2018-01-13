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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesinde, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğince düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Balkan Savaşları'nın yaşandığı dönemde bu coğrafyanın göç, acı, vahşet, kan ve gözyaşının adresi olduğunu söyledi.

Bu topraklarda, çok sayıda kişinin doğduğu ve büyüdüğü yerleri bırakmak zorunda kalarak güvenli barınak olarak gördükleri Türkiye'ye yerleştiğini aktaran Çavuşoğlu, "Akrabalarımız, soydaşlarımız ve dindaşlarımız, binbir zorlukla hayatlarını orada sürdürmeye çalışıyor. Türkiye bir anavatan olarak görülüyor ve Türkiye'nin büyümesi güçlü olması orada yaşayan insanımızın aynı şekilde ayaklarını daha sağlam bir şekilde yere basmasına vesile oluyor." dedi.

"Güçlü Türkiye bölgenin teminatıdır"

Türkiye'nin o bölgedeki insanlar için kritik bir konumda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe o bölgede de diğer bölgelerde de yaşayan dindaşlarımız ve kardeşlerimiz bulundukları bayrakların altında daha sağlam bir şekilde zemine basmaya devam edeceklerdir. Onun için Türkiye'nin güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Bunun temel yolu da bizim içimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızla beraber bir ve diri olmaktan geçiyor. Kimimiz şu görüşten kimimiz bu inançtan olabilir. Türkiye ortak paydası söz konusu olduğunda hepimiz aynı zeminde buluşabilmeli, aynı hedefe odaklanabilmeli ve aynı tavırla davranış modelini ortaya koymalıyız. Türkiye'nin büyümesini, ayaklarının üstünde durmasını istemeyenlere 15 Temmuz'da olduğu gibi bu birlik ve beraberliği gösterecek olursak sadece Türkiye coğrafyası için değil gözünü bu bölgeye çevirmiş, Türkiye'den gelecek sese kulak veren o bölgedeki yaşayan insanlarımızın da teminatıdır, garantisidir."

Programa, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Sergen Sezgin