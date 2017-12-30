Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bir gün önce bir televizyon kanalına çıktı, 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur.' diyor. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir." dedi.

BURSA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB), birliğe ait eğitim merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda her yönüyle değiştiğini, dönüştüğünü ve geliştiğini söyledi.

Milletin kendine güvenini tazelemesinin ana hedefleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dünyada çok güçlü olabiliriz, sözümüz yer edebilir. Başarabiliriz.' diyoruz. AK Parti iktidarıyla beraber değişen en önemli şey, insanımızın kendine olan öz güvenini yeniden temin etmekti. Biz, bunu sağladık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, son 4 yılda Bursa'da 16 bin şirket kurulduğunu, bu yıl da 12 ayda 9 bin 828 iş yeri açıldığı bilgisini paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Türkiye, yüzde 11,1 büyüyor ama bir ana muhalefet partisi başkanı, bu büyümenin akabinde şunları söylüyor: 'Türkiye, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.' diyor. Türkiye'nin gerçeklerinden bu kadar kopuk, bu kadar farklı bir boyutta yaşayan başka bir insan daha tanımıyorum. Bakın, sadece siyasi lider anlamında söylemiyorum, insan olarak 80 milyonun içinde bu kadar gerçeklikten kopuk başka birisini tanımıyorum. Türkiye, yüzde 11,1 büyüyor, Meclis kürsüsünden ortaya çıkan bütçe görüşmelerinin ilk gününde bu adam diyor ki: 'Biz buna inanmıyoruz.' Sen inansan da inanmasan da Türkiye büyüyor, güçleniyor, güçlenmeye devam edecek.

Sen dışarıda yazılan senaryoların buradaki figüranı olsan da Türkiye, güçlenmeye devam edecek. Bir gün önce bir televizyon kanalına çıktı. Diyor ki: 'Türkiye'de şu anda Hitler dönemi yaşanıyor, can ve mal güvenliği yoktur.' diyor. Bu, açık açık bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir. Niye, biliyor musunuz? Türkiye, bir taraftan yatırımcı çekmeye, büyümeye çalışıyor ama bir ana muhalefet partisi lideri ortaya çıkarak, 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur.' gibi akla izana sığmayacak bir ifade ile milletin karşısına çıkabiliyor. Bizim en büyük handikabımız ana muhalefettir."

"Biz, bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz"

Ana muhalefetin demokrasilerin gereği olarak diğer demokratik ülkelerdeki gibi bir davranış sergilediğinde Türkiye'nin bundan kazançlı çıkacağını anlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin kazançlı çıkacağı konu ile AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazançlı çıkacağını birbirine karıştırarak, 'Recep Tayyip Erdoğa'a düşmanlık yapacağım' diye Türkiye'ye düşmanlık yapacak seviyeye gelmiş bir ana muhalefet tarzından bahsediyoruz. Bunu artık açıkçası milletimiz gördü ama CHP'ye oy veren, CHP ile bir şekilde bağ kuran insanımızın da görmesi gerekiyor. Bu, en büyük saygısızlık, başlı başına CHP'lilerin kendisine yapılmış bir saygısızlıktır. Biz, bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Biz bunları başarabilirsek başka bir noktaya geliriz. Onun içindir ki bugün Türkiye'nin ayağına çelme atarak, pranga vurarak bu seviyeye ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.

Bugün Türkiye'nin başına ne geliyorsa emin olun ki 2023 hedefleri ve Türkiye'nin bölgede oynamış olduğu rolden dolayı geliyor."

Muhabir: Hüseyin Yesilkavak