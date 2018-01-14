Fotoğraf: AA/Ali Atmaca

BURSA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarına ilişkin, "Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydası da olamaz." dedi.

Bursa'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin tek ayak üzerine yürüyen bir parti olmadığını, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte güçlü olduğunu, 11 milyona yaklaşan üyesinin 4,5 milyonunun kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti yöneticilerinin, kadın kollarının partiye güç kattığını her fırsatta dile getirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, kadınlar konusunda birçok ilke imza atan AK Parti'nin, siyasette kadına pozitif bakış açısı getirdiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, "AK Parti dönemine kadar kadınlar ne yazık ki ikiye ayrılıyordu. Bir başörtülü kadınlar, iki başörtüsüz kadınlar. Biz Türkiye’de büyük bir dönüşüm yaşattık. Toplum ikiye mi ayrıldı ? Aksine toplumsal barış sağlandı. Kadınlara bakış açısı değişti. Herkes kendini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak görmeye başladı." dedi.

"İl başkanın kadın olsa ne olur?"

Çavuşoğlu, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle ülkenin menfaatleri, birlik ve beraberliği, muasır medeniyetler seviyesine yükselmiş bir vatan olması için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Millet, vatan için çaba sarf ediyoruz ama bugün kurucu iradenin ortaya koyduğu siyasi parti olmakla övünen partinin siyasetçilerine bir göz atınız. Mesela dün yapılan kongrede İstanbul İl Başkanlığına bir hanımefendi seçildi. Bugün görüyoruz ki paylaşımlarında bu ülkeye en ufak bir sevdasının, aidiyetinin, hissinin, duygusunun olmadığı ortaya çıkıyor. Ne diyor ? 'Tarihte bugün Ermeni soykırımın başladığı gündür' diyor. Paylaşımı bu. 'Devlet katliam yapmak yerine kahramanca davransaydı daha iyi olurdu' diye paylaşımda bulunuyor. Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydası da olamaz. Sen İstanbul'un başına kadın seçtirsen ne olur, il başkanın kadın olsa ne olur. Bu millete, devlete yabancı olan, ona adeta kin kusan böyle bir anlayış olabilir mi ? Bir de çıkıp 'Benim partimi Atatürk kurdu' diyeceksin. Bunların hamasetini, istismarını yapacaksın. Vatansever milletimizin üyelerini, fertlerini istismar edeceksin, manipüle edeceksin, biz de bunları söylemeyeceğiz öyle mi?"

Türkiye'ye karşı düşmanca tutumları artık herkesin gördüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şu değerlendirelerde bulundu:

"Kadın olun erkek olun içinizde bu memlekete ilişkin bir rüyanız, gelecek tahayyülünüz yoksa sizden hiçbir şekilde bu memlekete fayda gelmez ama sizler 15 Temmuz akşamı sokağa çıkarak canını feda eden kadın kardeşlerimizin ruhunu taşıyanlarsınız. O gece birçok kadın kardeşimiz elinde bayrakla meydana çıkacak duruşu gösterdi.

Muhabir: Sinan Balcıkoca,Cem Şan

