Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Hangi güçlü ülke vardır ki sınırlarından kendisine yönelen roketler karşısında sinsin, sussun ve karşılık vermesin. Türkiye güçlü bir ülkedir." dedi.

KİLİS

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hangi güçlü ülke vardır ki sınırlarından kendisine yönelen roketler karşısında sinsin, sussun ve karşılık vermesin. Türkiye güçlü bir ülkedir." dedi.

Çavuşoğlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturulan basın merkezindeki konuşmasında, basın mensuplarına ve güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Çavuşoğlu, bir süredir sınırın karşısında kendisine alan bulmaya, Türkiye'nin güney sınırını terör koridoruyla kuşatmaya çalışan PYD/PKK/YPG ve DEAŞ unsurlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, harekatın amacının Türkiye'nin güney sınırlarını güvenli hale getirmek, terör unsurlarını bir tehdit olmaktan çıkarmak, PYD/PKK/YPG ve DEAŞ unsurlarının özellikle Hatay Amanos Dağlarından Türkiye'ye sızarak eylem gerçekleştirme planlarına karşı güvenliği sağlamak olduğunu aktardı.

2012 yılında PYD/PKK/YPG unsurlarının Afrin'i ele geçirdiklerinde burada başlattıkları zulüm ile Türkmen, Arap ve Kürtlere uyguladıkları soykırım nedeniyle bölgeden ve Suriye'nin diğer bölgelerinden Türkiye'ye ve başka bölgelere sığınan yaklaşık 370 bin Kürt bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, "Operasyonumuz, bu alanı teröristlerden arındırmak, temizlemek suretiyle; teröristlerin mühimmat depolarını, mevzilerini imha ederek, onların silah araç ve gereçlerini bertaraf ederek, bu kardeşlerimizin buraya dönerek hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri amacını da taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, hangi tabela adı altında olursa olsun bölgede bulunan terör örgütlerinin birbirinden farkının olmadığına dikkati çekti.

DAEŞ unsurlarının da PYD ile işbirliği yaptığına ilişkin haberler aldıklarını belirten Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Aynı zamanda bu harekatla ilgili karşı taraftan tek ses veren merkezin de Kandil olduğunu, Bayık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bizim buradaki mücadelemiz, teröristlerle ve terör örgütleriyle olan bir mücadeleden ibarettir. Bunu çeşitli şekillerde farklı yerlere çekmek isteyenler olabilir. Bunlar kötü propagandadır. Bizim sivillere ilişkin özel bir hassasiyetimiz her daim var. Burada da özel bir ihtimam gösterilmektedir. Zaten, Türk askerinin ve Türk milletinin nereye gittiyse oraya barış ve huzur getirdiğini herkes bilmektedir. Dolayısıyla bizim amacımız, bölgeyi terörden kurtarmak ve insanların yeniden ait oldukları yerlerde yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bakın, bu örgütlerin hiçbir şekilde ne bir insani değere ne insanlığın ortak değerlerine karşı hiçbir hassasiyeti yoktur. Bir akşam namazı esnasında teröristlerin fırlattığı bir füzenin düşmesi nedeniyle orada 2 kardeşimiz şehit oldu. Bu saldırı bize şunu göstermektedir; teröristlerin dine ve inanca karşı hiçbir saygısı yoktur. Biz bunların işini bitireceğiz. Milletimizin duasını ve gücünü arkamızda hissediyoruz. Biz bunları buradan temizleyeceğiz. Türkiye'ye tehdit olmaktan bunları çıkaracağız. Hangi güçlü ülke vardır ki sınırlarından kendisine yönelen roketler karşısında sinsin, sussun ve karşılık vermesin. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye artık, kendisine operasyon çekilen bir ülke olmaktan çıkmıştır. Türkiye bizatihi kendisine tehdit olan unsurları nerede olursa olsun bulup tepesine binecek kapasiteye sahip güçte bir ülkedir. Bunun da böyle bilinmesi gerekmektedir."

Çavuşoğlu, BYEGM olarak iki yerde basın tırının gazetecilerin, harekatla ilgili haberlerini sağlıklı ve rahat bir ortamda ajanslarına, gazetelerine ulaştırması için hizmet verdiğini bildirdi. İlk defa 18 Ocak'ta Hatay Cilvegözü'nde AFAD tırına kurdukları basın merkeziyle bu hizmeti vermeye başladıklarını belirten Çavuşoğlu, birkaç gün önce de Öncüpınar'da basın merkezini hizmete soktuklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Hatay'daki basın merkezinde 3, burada da 2 personelimiz sizler için her an hizmete hazır durumda. Basın merkezlerimizde toplam 123 yabancı olmak üzere 264 basın mensubumuz akredite edilmiş durumda." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmada, Kilis halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selam ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için kente geldiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Kilislilerin ve tüm halkın, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ve Mehmetçik'e çok büyük desteğini gördüklerini anlatan Gül, bu desteğin temelinde de camiye, vatandaşlara yapılan terör saldırılarına karşı meşru müdafaanın ne kadar yerinde olduğunu bütün dünyanın kabul ettiğini ifade etti.

Bakan Gül, yapılan harekatın Türkiye'deki vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak ve sınır güvenliğini tesis etme amacını taşıdığına dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:

"Hiçbir sivile, vatandaşa karşı yapılan bir hareket söz konusu değildir. Bilakis vatandaşlarımıza, ülkemize karşı yapılan saldırıları bertaraf etmeye yönelik bir operasyondur. Hemen yanı başımızda terör gruplarının Türkiye'ye tehditlerine karşı yapılan, uluslararası hukuka dayalı bu operasyonun, başarılı olacağına olan inancımız tamdır. Hiçbir etnik gruba veya unsurlara karşı değil, terörist gruplara yapılan bu operasyon, bir NATO ülkesi olarak NATO'nun da güvenliğini, Avrupa'nın da uluslararası toplumun da güvenliğini sağlamak için yapılan bir operasyondur. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa şehirlerinin de güvenliğini sağlamak için çok önemli bir operasyondur."

Operasyonda fedakarca görev yapan basın mensuplarını da ziyaret etme fırsatı bulduklarını belirten Gül, "Hepinize bu yoğun emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Sizler de yansıtıyorsunuz, Mehmetçiğimiz asla bir sivile, masuma değil teröristlere yönelik bu operasyonu yapmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ve Adalet Bakanı Gül, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İletişim Merkezini ziyaret ederek gazetecilere tatlı ikram etti.

Muhabir: Zuhal Kocalar, Kerem Kocalar