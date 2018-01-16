Başbakan Yardımcısı Işık "PYD/YPG bir terör örgütüdür ve PKK'nın Suriye'deki koludur. Bunlarla işbirliği yapmakla PKK ile işbirliği yapmak arasında hiçbir fark yoktur. Beklentimiz, PYD/YPG'nin de PKK gibi terör örgütleri listesine alınmasıdır"

KOCAELİ

İzmit'teki Sabancı Kültür Merkezi'nde Kocaeli Gazetecileri Cemiyeti tarafından düzenlenen, "16 Ocak Basın Onur Günü" etkinliğinde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını düzenlemesinin yıl dönümü olduğunu, bunun İzmit'te gerçekleştirilmiş olmasının kent için çok büyük bir onur vesilesi olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Milli Savunma Bakanlığı yaptığı dönemlerde ABD Savunma Bakanı başta olmak üzere yetkililerle yaptıkları tüm temaslarda kendilerine, "Münbiç'ten çıkacağız ve Münbiç'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim PYD ile ilişkimiz geçicidir. Rakka operasyonu bitince ilişkimizi sonlandıracağız." şeklinde söz verildiğini fakat bunların hiçbirinin yerine gelmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada Türkiye olarak bizim beklentimiz, bırakın PYD/YPG gibi bir terör örgütüyle işbirliği yapmayı, PYD/YPG'nin de PKK gibi terör örgütleri listesine alınmasıdır çünkü PYD/YPG, PKK'nın Suriye koludur. Aradaki organik bağı başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin bilmemesi mümkün değil. Biz gerek NATO toplantılarında gerekse yaptığımız ikili temaslarda aradaki ilişkiyi, organik bağı gösteren pek çok bilgiyi, belgeyi, dokümanı muhataplarımıza ilettik. Şu anda bizim beklentimiz özellikle ABD'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesi, bir terör örgütünün meşrulaştırılması için yapılacak tüm adımlardan bir an önce vazgeçilmesidir. Zira terör örgütleriyle iş yapmak yılanla çuvala girmek gibidir. Yılanla çuvala girildiğinde kimin kimi sokacağı bellidir. PYD/YPG bir terör örgütüdür ve PKK'nın Suriye'deki koludur. Bunlarla işbirliği yapmakla PKK ile işbirliği yapmak arasında Türkiye açısından hiçbir fark yoktur. Bunların terör örgütü listesine alınması gerekirken, bırakın terör örgütü listesine almayı, bunlarla işbirliğini geliştirme kararı vermek, asla Türk milletinin kabul edebileceği bir durum değildir. Bu ittifak anlayışına sığmaz, bu Türkiye'nin, özellikle Türk insanının ABD'ye olan bakışındaki olumsuzluğun temel sebebidir. Eğer bu konuda bir adım atılırsa ben eminim ki diğer alanlardaki ilişki çok daha hızlı düzelir. Ancak bütün NATO üyesi ülkelerin PYD'yi bir terör örgütü olarak tanıması önemlidir ve bu çağrıyı buradan bir kez daha yapıyorum."

"Anadolu Ajansı küresel bir haber ajansı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Işık, 2004 yılında çıkardıkları Basın Kanunu, aynı yıl, farklı dil ve lehçelerde radyo ve televizyon yayını yapılmasına imkan sağlayan düzenleme ve 2005'te yapılan Anayasa değişikliği ile RTÜK üyelerinin TBMM tarafından seçilmesinin, hükümetlerinin bu alanda attığı en önemli adımlardan olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz bugüne dek basın mensuplarımızın rahat çalışması, işlerini kolayca yapması için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen hafta Başbakanlıkta, Başbakan yardımcılarımız Bekir Bozdağ ve Hakan Çavuşoğlu ile bürokratlarımızdan oluşan bir heyetle çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının gündemi, yerel televizyonların desteklenmesi, alınan uydu frekans ücretlerinin daha makul seviyelere indirilmesi ve yerel televizyonlarda çalışan arkadaşlarımızın eğitimlerine katkı sunulması idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan bu çalışmaları, en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

AK Parti Hükümetleri olarak, medya ve yayıncılık alanında, ulusalda ve yerelde, sektörün daha iyi şartlara kavuşması için yapısal birçok düzenleme gerçekleştirdik. Bütün bunları yaparken, vatandaşlarımızın, doğru ve gerçek bilgiye, enformasyona ve habere en hızlı şekilde ulaşmasını esas aldık. Kamu bünyesindeki TRT, RTÜK, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi kurumları geliştirdik, güçlendirdik. İşte TRT, açılan çok sayıda yeni kanalla, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın büyük medya kuruluşlarının arasında yerini aldı. Bugün TRT, 40 civarında dilde, web ve internet yayını gerçekleştiriyor. Bize Kurtuluş Savaşı'nın bir emaneti olan Anadolu Ajansımız da artık küresel bir haber ajansı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ajansın hem yayın yaptığı dil sayısı, hem de temsilcilik bulundurduğu ülke ve şehir sayısı her geçen gün artıyor."