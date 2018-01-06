Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye'nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik. Biz ülkenin var olan imkanlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz bölgemizin ve dünyanın lehinedir." dedi.

GAZİANTEP

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Şahinbey Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019'da yapılacak seçimlerin ülke için önem arz ettiğini, istikrarın bu seçimlerde de devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin kazanımlarına yenilerini eklemek için istikrarın vazgeçilmezler arasında olduğunu dile getiren Şimşek, bu noktada partinin her aşamasında görev alanların, seçimlere bugünden itibaren hazırlanması istedi.

AK Parti'nin bir hizmet ve sınırları Türkiye'yi de aşan bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Şimşek, bu anlayışla 2019 yılını da büyük bir başarıyla geride bırakacaklarına inandığını dile getirdi.

Gaziantep'e hızlı tren

Şimşek, Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımları anlatarak, siyasi hareketlere olan güvenin, verdikleri sözleri yerine getirmesiyle pekiştiğini dile getirdi. Şimşek, şunları kaydetti:

"O yüzden bizler de bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. 2015'te Gaziantep'te verdiğimiz sözlerin ne kadarını hayata geçirdiğimizi rapor vererek anlatmak isteriz. Bu şehri sanayide, yaşanabilir bir şehir olmada yapacağımız işler var deyip sözler verdik. GAZİRAY Projesi'ni açıkladık, söz verdik ve şu anda yapılıyor. 'Bu şehirde çalışanlara konut yapacağız, açık büyük' dedik. 5,6 milyon metrekarelik alanda 50 bin konutluk başlangıç aşaması çoktan geride kaldı. Su problemi var dedik Düzbağ Projesi'ni hayata geçirdik, harıl harıl çalışılıyor. Bunlar çok büyük projeler. Bu projeler, eski parayla katrilyonluk çalışmalar. Hızlı tren dedik, yapılıyor. Gaziantep'i İstanbul'a ve ana şehirlere bağlayacak hızlı tren şebekesi hızla yapılıyor. Eğitimde ise tam bir seferberlik var. Eğitimde Gaziantep inanıyorum ki hızlı nüfus artışına rağmen açığı kapatacaktır. Gaziantep bugün sağlıkta tam bir seferberlik içerisinde. Amanoslar'da pek aşama kaydedemedik, bundan sonra ona da yöneleceğiz."

Türkiye'nin istihdam konusunda dünyadaki en başarılı 5 ülkeden birisi olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin yakın coğrafyasında çok büyük bir kaosun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Erdoğan gibi güçlü bir liderle bu döneme girmeseydik işimiz çok zor olurdu. Bugün biz 3,5 milyon civarındaki savaştan kaçan muhacire kapımızı açmışız. Bugün dünyada milli gelire oranla insani yardımda ilk sıradayız. Evet ekonomide başka alanlarda bazı sorunlarımız var ama bunları aşmak için bizim çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik. Biz ülkenin var olan imkanlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz bölgemizin ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz dünyada barış istiyoruz. O yüzden Türkiye dünyada yapıcı bir aktördür. Bizi eleştirenler son 15 yılda yapılan yatırımlara gerçekleştirilen reformlara şöyle bir baksın."



Muhabir: Kerem Kocalar