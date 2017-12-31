Başbakan Yıldırım KHK'nin 121. maddesine ilişkin "O darbecilerin üzerine giden, tankların üzerine çıkan darbecileri emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa darbecilerden farkı yoktur" dedi.

BURDUR

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Hüsnü Bayar Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan Burdur İl Kongresi'nden yaptığı konuşmasına, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a rahmet dileyerek başladı.

AK Parti teşkilatlarında bayrak değişiminin devam ettiğini belirten Yıldırım, "AK Parti'de bayrak değişimi o bayraklı koşulara benzemez. Atletizmde bayrağı veren kenara çekiliyor, bayrağı alan yola devam ediyor. Bizde bayrağı veren de alan da hız kesmeden yola devam ediyor." diye konuştu.

"İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek"

"Evlere şenlik" bir anamuhalefet partisinin olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah böyle bir anamuhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden dolayı biz rahatsız değiliz. Çünkü memleketin meseleleri ile işleri yok. Onlar boş işlerle, laflarla vakit geçiriyorlar. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, AK Parti ne dediyse tersini söylemek. Zaten Mecliste temsilcileri de söyledi, sır değil. 'Siz dünyanın en güzel işini de yapsanız biz beğenmeyiz kardeşim, millet bize bunun için yetki verdi' diyorlar. İşte anamuhalefet partisinin siyaset anlayışını bundan daha iyi hiçbir şey özetleyemez. Siyaset beyaza siyah demek değildir. Siyaset doğruları taklit etmek, yanlışları da tenkit etmektir ama maalesef bizim ana muhalefet partimiz henüz o siyasi ergenliğe ulaşamadı. Elbet bir gün olur."

İhracatta rekor beklentisi

Başbakan Yıldırım, salonda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında oturan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi kastederek, "Onu da unutmayalım. O'na da 'Denizli'nin horozu' diyelim. Onun işi de ekonomi. Hesap makinası, kalem, kağıt elinde, 'Nereye ne satacağım?' diye uğraşıyor. Bu sene inşallah ihracatta rekora gidiyoruz. 156,5-157 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağız." dedi.

"Suriye'de teröre bulaşmamış grupların yer alacağı yeni bir hükümet"

Başbakan Yıldırım "Suriye'de devam eden 7 yılı bulan iç savaşı, karışıklıkları sona erdirmek için Rusya ile İran ile inisiyatif aldık ve çatışmasızlığı önemli ölçüde sağladık. Bundan sonraki adım, kalıcı barışa erişmek. Yani, Suriye'de teröre bulaşmamış olan bütün grupların, bütün etnik yapıların içinde yer alacağı bir Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten yeni bir hükümetin kurulması, artık kalıcı barışın sağlanması." dedi.

696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesi

Başbakan Yıldırım KHK'nin 121. maddesine ilişkin, şunları söyledi:

"Son günlerde bir tartışma var, önüne gelen konuşuyor, neymiş? 'Biz bir düzenleme yapmışız, vatandaşları korumaya almışız'. Ne yapacaktık? Darbeye karşı, alçakların karşısına hayatını koyan insanlara 'Siz niye buraya geldiniz de bu darbeyi önlediniz' mi diyecektik?

O darbecilerin üzerine giden, tankların üzerine çıkan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum.

Neymiş efendim, 'Darbeye direnen vatandaşları koruyan kanun çıkardınız'. Ne var bunda? Yani bir daha darbe girişimi olursa vatandaşlar sokağa çıkmasın mı, memlekete sahip çıkmasın mı? 'Niye geldiniz, darbe olsaydı, başarılı olsaydı' onu mu istiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu şunu iyi öğrenmen lazım, Türkiye'yi işgal etmek isteyenlere, Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak, Meclis'i bombalamak, hükümeti alaşağı etmek, kurumları silah zoruyla ele geçirmek isteyenlere direnmek bir görevdir, meşru müdafaadır, Türk milleti de bunu en güzel şekilde yapmıştır.

Hukuki düzenlemede hiçbir sorun yok, hiçbir belirsizlik yok, düzeltmeyi gerektirecek bir durum da yok. Ama mesele iş yapmak, vatandaşın sorununu çözmek değil, vatandaş üzerinden polemik oluşturmak, siyaset yapmak. Böylece akılları sıra vatandaş bir daha darbe işine hiç karışmasın, darbecilerin ekmeğine yağ sürülsün. 81 milyon vatandaşımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız, yağma yok."

Yıldırım'dan polis kontrol noktasına ziyaret

AK Parti'nin Burdur'daki 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente gelen Yıldırım, güzergahı üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Burada kendisini karşılayan polislerle tek tek tokalaşan Yıldırım, ikram edilen çayı içti.

Yıldırım, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve emniyet yetkililerinden yılbaşına ilişkin tedbirler ve güvenlik noktasının fonksiyonuna ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, polis memurlarına yeni yılda başarı diledi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Ahmet Sorgun, Erol Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

Muhabir: Mümin Altaş-Bilal Altıok