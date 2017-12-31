Başbakan Binali Yıldırım, "Sadece Türkiye'de değil, sadece 81 milyon vatandaşımızın değil, etrafımızdaki masum, mağdur ülkelerdeki o çaresiz insanların da derdine deva oluyoruz. İşte onun için gün birlik olma günüdür, gün beraber olma günüdür." dedi.

BURDUR

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Burdur 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Hüsnü Bayar Spor Salonu önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Soğuk havaya rağmen gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Yıldırım, Burdur'un bayrağına, milletine, vatanına, devletine sonuna kadar sahip çıkan mert insanların diyarı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin verdiği sözleri tuttuğunu belirten Başbakan Yıldırım, "AK Parti çalışır onlar konuşur, bu kadar basit." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Burdur'dan gelen her talebin kendileri için emir niteliğinde olduğunu ifade ederek, "15 yıldır memleketimiz için çalıştık, çabaladık, Türkiye'yi 3 kat büyüttük." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Burdur'un geçen iki seneyi önemli iki olayla hatırladığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"2016 15 Temmuz, o karanlık gece, o alçakların, FETÖ'cülerin bu bayrağı indirmek, bu ezanları dindirmek için gözünü kırpmadan vatandaşın üzerine mermilerle, bombalarla saldırdığı o gece her Burdurlu kardeşimiz birer kahraman oldu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanları doldurdunuz. Allah sizden razı olsun. Ülkeyi alçaklara teslim etmediniz, ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz."

"Sadece Türkiye'de değil etrafımızdaki mağdur insanların da derdine deva oluyoruz"

Kalabalığın arasında Somali'den geldiğini belirten kişiye dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dünya Somali'yi unutmuştu. Açlık, yoksulluk, terör, çaresizlik Somali'nin kaderi olmuştu. Bir yiğit çıktı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yalnız değilsiniz' dedi ve oraya bizatihi giderek dünyaya 'İnsanlık ölmedi, Türkiye burada, Recep Tayyip Erdoğan burada' dedi. Ondan sonra biz Somali'nin havaalanını da açtık, Somali'de terörle mücadeleye gerekli eğitimleri de verdik, hastanesini de limanını da açtık. Orada hayatı normale döndürdük.

Şimdi Somali ayağa kalkıyor, geleceğini inşa ediyor. Sadece Türkiye'de değil, sadece 81 milyon vatandaşımızın değil, etrafımızdaki masum, mağdur ülkelerdeki o çaresiz insanların da derdine deva oluyoruz. İşte onun için gün birlik olma günüdür, gün beraber olma günüdür. Biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiyeyiz."

Yeni yılın huzur, kardeşlik ve barış getirmesi temennisinde bulunan Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından kongrenin yapılacağı salona geçti.