BBP 25'inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak

ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "25 yıllık duruşu ve ülkemizin müreffeh bir ülke olması yolunda ürettiği projelerle, yaptığı çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kuran BBP, 28 Şubat post modern darbesinde, 27 Nisan e-muhtırasında, 2010 referandumunda, dahası 15 Temmuz ve 16 Nisan'da büyük Türk milletinin gösterdiği milli duruşun adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karabulut, BBP'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili yazılı açıklamasında, milliyetçi, maneviyatçı demokrat kimliğe sahip partilerinin, kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlandığını bildirdi.

"25 yıllık duruşu ve ülkemizin müreffeh bir ülke olması yolunda ürettiği projelerle, yaptığı çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kuran BBP, 28 Şubat post modern darbesinde, 27 Nisan e-muhtırasında, 2010 referandumunda, dahası 15 Temmuz ve 16 Nisan'da büyük Türk milletinin gösterdiği milli duruşun adıdır." ifadelerini kullanan Karabulut, 29 Ocak'ın partileri için büyük anlamı olduğunu belirtti.

Karabulut, şunları kaydetti:

"Bir gönül, iman ve aksiyon davasının adı olan BBP, 29 Ocak'ta 25 yaşına giriyor. Biz, bu yaş gününü, tüm ülke genelinde yapacağımız farklı organizasyonlarla kutlayacağız. 28 Ocak günü sabah saatlerinde Kocaeli il teşkilatımızın kutlama programına, aynı gün saat 14.00'te de İstanbul il teşkilatımızın Eyüp'te bulunan Haliç Kültür Merkezi'nde düzenlediği kutlamalara katılacağız. 29 Ocak günü ise saat 13.00'te, Türkiye'nin itibarı ve siyasetinin yüz akı olan BBP'mizin şehit lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun metfun bulunduğu Tacettin Dergahı'nda olacağız. Akşam saat 18.30'da Konya yolu üzerinde bulunan Ataköşk Otel'de yurt dışı ve içinden katılacak değerli insanlarla bugünümüzü kutlayacağız."

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu