Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, yeni yıl mesajında "Yaşanan her türlü olumsuzluklara karşı aydınlık gelecek ümidimizi asla kaybetmemeliyiz." dedi.

ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni yıl dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2017'de hem küresel anlamda hem de Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı yakın coğrafyada, çok önemli gelişmelerin olduğunu, Türkiye'nin bu süreçte çok ciddi sınamalara maruz kaldığını ifade etti.

2016'daki menfur FETÖ darbe girişiminin olumsuz etkilerinin hala yaşandığına işaret eden Destici, öte yandan, Suriye kaynaklı problem alanlarının Türkiye'nin beka faktörlerini olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2017'de de Myanmar, Doğru Türkistan, Filistin, Irak ve Suriye'de başta Türkmenler başta olmak üzere, ön Asya'dan uzak Asya'ya, Afrika'ya kadar tüm coğrafyada insanların büyük acılar yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini bildiren Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Yaşanan her türlü olumsuzluklara karşı aydınlık gelecek ümidimizi asla kaybetmemeliyiz. İnsanların olduğu gibi ülkelerin yaşamlarında da hatalardan ders çıkarmaların, yeni başlangıçların ve bu doğrultuda atılan her yeni adımın şüphesiz büyük önemi bulunmaktadır. Başta ülkemizi yönetenlerin ve dahi herkesin geride kalan yılda yaşanan olumlu veya olumsuz olaylardan dersler çıkarması ve bu dersler ışığında da yeni yılda güçlü umutlarla yeni başlangıçlar yapması gerekiyor. Bu, huzur, mutluluk ve başarılarda buluşabilmemizin vazgeçilmez koşuludur. 2018'in ekonomide, demokraside, özgürlüklerde, güvenlikte, adalette ve yönetimde velhasıl her alanda dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını cenabı Allah'tan diliyorum."

Muhabir: Ali Kemal Akan