BBP Genel Başkanı Destici, "Büyük Birlik Partisi, sistemin alternatifi olarak kuruldu ve bugün de yine milletinin yanında, devletinin varlığının bekası, milletinin geleceği noktasında üzerine düşeni yapmaktadır." dedi.

SİVAS

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kuruluşunun 25. yılı etkinliği kapsamında Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ülküde Birlik, Ülkede Birlik" adlı programda yaptığı konuşmada, 25 yıl önce inandıkları için bu yola çıktıklarını söyledi.

Asla bir yanlışın içinde olmadıklarını ve bundan sonra da olmayacaklarını vurgulayan Destici, ideallerinin her bir Türk ve İslam devletinin dünya lideri haline gelmesi olduğunu belirtti.

Destici, Türk ve İslam coğrafyasındaki ülkelerin emperyalizmin sömürüsüne terk edildiğini dile getirerek "İslam coğrafyasının, Amerika'nın, Trump'ın ya da bir başkasının dolarına, avrosuna, demokrasisine, adaletine ihtiyacı yok. 'Bizim topraklarımız, bizim insanımız, enerjimiz bize yeter. Yeter artık defolun İslam coğrafyasından.' demenin zamanıdır." diye konuştu.

Kuruldukları günden bu yana sistemin değiştirilmesi yönünde atılan tüm adımları desteklerini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Suriye politikasında doğru adımlar atılıyor, Fırat Kalkanı Harekatı, İdlib Operasyonu doğru bir adım, inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin Operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve şu anda yapıyor, biz de destekliyoruz. 2010 referandumunda Büyük Birlik Partisi 'evet' dedi. Sistemin değişmesi adına atılan büyük değişikliklere mecliste olduğu dönemde mecliste, olmadığı dönemlerde halk oylamalarının tamamında Büyük Birlik Partisi'nin eli 'evet'e bastı. Çünkü Büyük Birlik Partisi, sistemin alternatifi olarak kuruldu ve bugün de yine milletinin yanında, devletinin varlığının bekası, milletinin geleceği noktasında dün üzerine düşeni yaptığı gibi bugün de yapmaktadır ve yarın da Allah'ın izniyle yapacaktır."

Destici, Türkiye'nin artık 15 Temmuz öncesi gibi olmadığını ve olmayacağını aktararak şunları söyledi:

"Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunun idrakinde ve şuurundayız. Bu noktada devletimizin içinden geçtiği bu hassas süreci, dönemi de göz önüne alarak bu noktada Büyük Birlik Partisi olarak, Alperenler olarak üzerimize ne düşüyorsa devletimiz, milletimiz ve ulvi değerlerimiz adına nasıl elimizden geleni yaptıysak, ben demeden, biz demeden, partimiz demeden, önce ülkem, milletim, devletim, coğrafyam ve inançlarımız dediysek bundan sonra da 'Önce canan' demeye devam edeceğiz."

Herkesin ortak gayesinin bu ülkenin birliği ve huzuru olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Herkes fikirlerini söyleyebilir ama şuna dikkat etmeliyiz, toplumu ayrıştırmamalı, kamplaştırmamalıyız. Çünkü bizler siyasetçiler olarak toplumu ayrıştırır ve kamplaştırırsak birileri gelip bunu istismar eder ve Türkiye'de iç karışıklıkların fitilini ateşler. Milletimizin birliği, varlığı her şeyin üzerindedir. Onun için bizim şiarımız budur ve herkese de tavsiyemiz budur. Asla kamplaşmanın ve ayrışmanın bir tarafı olmadık ve bundan sonra da olmayacağız ama fikirlerimizi net olarak söyleyeceğiz, safımızı da net olarak belirleyeceğiz."



Muhabir: Merve Topuz