ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, merhum Mehmet Akif İnan'ın hayırla yad edildiğini söyledi.

Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eden Destici, "Bizim hem ülke hem de millet olarak bu tür vakıflara, yapılara çok ihtiyacımız var. Çünkü bizler 'önce ahlak ve maneviyat' diyen siyasi hareketleriz. Bu düşünce gayesiyle siyaset yapan gönül insanlarıyız, dava adamlarıyız." diye konuştu.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz üzerinde türlü hesaplar, milletimiz üzerinde bin türlü hain emeller var. Amaç Türkiye Cumhuriyeti devletini parçalamak ve Türk milletini Kürt'üyle Türkmen'iyle Çerkez'iyle Laz'ıyla Boşnak'ıyla Alevi'siyle Sünni'siyle arasında fitne sokarak ve birtakım hain terör örgütlerini de maşa olarak kullanarak, Türk milletini bölmek istiyorlar. İşte biz burada bulunan bütün inanmış insanlar, Türkiye sevdalıları, millet sevdalıları, ümmet sevdalıları aynen Sevr mağarasında Resulü Ekrem Efendimizin, Hazreti Ebubekir Efendimize söylediği gibi, aynen Kurtuluş Savaşı yılları başında Mehmet Akif merhumun bütün millete seslendiği gibi yine hep birlikte 'Korkma' diyeceğiz ve vatan hainlerini, vatan düşmanlarını hep birlikte yok edeceğiz. Çünkü bizler, davası Kudüs, Filistin, Myanmar, Doğu Türkistan ve Kafkaslar olanlarız. Mehmet Akif İnan büyüğümüz de işte bu amaçla hizmet etmişti, ömrünü bu dava uğruna vakfetti. Ben kendisini rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Onun davasını, ismini yaşatan değerli arkadaşlarına da şükranlarımı sunuyorum."

Muhabir: Sinan Uslu

