BBP Genel Başkanı Destici'den PYD/PKK açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, "ABD aleni hasmımız ve aleni olarak PKK/YPG'yi desteklediklerini açıklıyorlar. Rusya'dan, bir müttefik olarak, PKK'yı ve YPG'yi terör örgütü olarak niteledikleri istikametinde net ve resmi bir tavır bekliyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Murat Kaynak

ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD aleni hasmımız ve aleni olarak PKK/YPG'yi desteklediklerini açıklıyorlar. Bu konuda müttefikimiz Rusya'dan, bir müttefik olarak, PKK'yı ve YPG'yi terör örgütü olarak niteledikleri istikametinde net ve resmi bir tavır bekliyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Suriye'de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'yı müttefik olarak gördüklerini ama eylemleriyle "Müttefikimiz böyleyse hasmımız acaba nasıldır?" sorusunu sordurduklarını belirten Destici, birçok üst düzey Rus yetkilinin Türkiye'de faaliyet gösteren PKK ile Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'yi terörist örgütler olarak görmediklerini anımsattı.

Rus yetkililerin, PKK'yı bile terör örgütü olarak görmemelerinin "inanılmaz" bir şey olduğuna dikkati çeken Destici, "ABD aleni hasmımız ve aleni olarak PKK/YPG'yi desteklediklerini açıklıyorlar. Bu konuda müttefikimiz Rusya'dan, bir müttefik olarak, PKK'yı ve YPG'yi terör örgütü olarak niteledikleri istikametinde net ve resmi bir tavır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de geçilen "siyasi süreç" kararını bir tuzak olarak nitelendiren Destici, şöyle konuştu:

"Suriye'nin içerisinde üç tane Lübnan büyüklüğünde bir toprak parçası CENTCOM ve PKK/YPG işgali altındayken, bu işgalcilerin bırakın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesini Türkiye için de büyük tehdit ve tehlike ürettiği bir ortamda nasıl siyasi sürece geçilecek? Gelinen aşamada, ABD bizim Afrin hamlemizden sonra, Irak sınırına 30 bin YPG'li yığacağını söyledi. Zaten daha önce oraya yavaş yavaş CENTCOM güçleri yerleşmeye başlamıştı. ABD'nin bu çıkışından sonra Türkiye, Rusya ve İran haklı olarak bu girişime büyük tepki gösterdi. Şimdi biz aynı hassasiyeti müttefikimiz Rusya ve İran'dan Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki CENTCOM ve YPG iş birliği içinde göstermesini istiyoruz. Rusya'nın ve İran'ın 'Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda CENTCOM ve PKK/YPG varlığı sürdükçe siyasi sürece geçilemeyeceğini, bu CENTCOM ve YPG varlığını bölgede istemediklerini' deklare etmelerini istiyoruz. Malumunuz bu ayın sonunda tekrar Rusya'da taraflar bir araya gelecek. Türkiye'nin Suriye'de siyasi sürece geçişi desteklemesiyle alakalı kararını yeniden gözden geçirmelidir diye düşünüyoruz."

Mustafa Dectici, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve şartları Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalandığı durum ve şartlarla bir tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Yüz sene sonra siyasi, ekonomik ve coğrafik olarak Ortadoğu'nun yeniden şekillendirildiği bu dönemde geçmişte kaçırdıkları fırsatı bu kez kaçırmak istemiyorlar ve adım adım uyguluyorlar. Ama Allah'ın izniyle hepsinin üstünden gelecek ve hain emellerini kursaklarında bırakacağız. Bunun içindir ki, 'biz bu terör devletini kurdurtmayacağız ve bu Suriye'yi YPG'ye dar edeceğiz' diyorsak, Türkiye olarak Suriye'nin içinde vaziyet almak kadar, içeriyi de sağlama almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Zehra Aydın, Sercan Safi