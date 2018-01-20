Bu kez Bakan Arslan fotoğrafçısını çekti

KARS

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, baba ocağı Kars'taki Üçler Tepesi'ni ziyaretinde, fotoğrafçısı Mehmet Aktaş'tan makinesini alıp fotoğrafını çekti.

Bakan Arslan, Kars'ta yeni hizmete giren Serhat Kodlama ve Robotik Akademisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesimi sonrası merkezi gezip gazetecilere açıklama yapan Arslan, burada yapılacak çalışmaların önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde dışa bağımlılığın azalması, milli ve yerli ürünlerin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak da Türkiye'nin 2023 ve sonraki hedeflerine daha emin adımlarla yürümesi adına çok iş yapıyoruz. Bugün burada bunun bir örneğini görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu akademi ile yapılmak istenen, ilkokula başlayan öğrenciden üniversiteye başlayan öğrencilere kadar özellikle kodlama eğitimi ve yazılım geliştirmeyle kalmayıp, yaptıkları yazılım ve kodlamaya bağlı olarak çıktılarını almak ve sonra bunu ürüne dönüştürmek ve yaptıkları bu ürünü de kullanılabilir hale getirmek."

Arslan, ülkenin bilim ve teknolojide geldiği noktanın herkesçe bilindiğini belirterek, "Serhat Kalkınma Ajansı sadece Kars'a değil, Ağrı, Iğdır ve Ardahan gibi çevre illerdeki gençlere de bu eğitimleri verecek. Bu bölgenin geleceğini, ülkenin geleceğini kurmak adına geleceğe hazırlamış olacağız." diye konuştu.

Bakan fotoğraf makinesini aldı, fotoğrafçısını çekti

Arslan, buradan şehrin panoramik görüntüsüne sahip noktalardan Üçler Tepesi'ni geçti. Şehir merkezini inceleyen Arslan Vali Rahmi Doğan'dan yapılacak projelere ilişkin bilgi aldı.

Fotoğrafçısı Mehmet Aktaş'tan makinesini isteyen Arslan, Aktaş'a "Karşıma geç ben seni çekeyim" diyerek, Kars Kalesi manzarasına karşı fotoğraflarını çekti.

Çekimlerin ardından Arslan, makineyi Aktaş'a uzatarak, "Bak bakalım, ben mi iyi çekiyorum, sen mi iyi çekiyorsun?" dedi. Arslan'ın esprili sözleri gülüşmelere neden oldu.

Aktaş daha sonra Bakan Arslan ve gazetecileri Kars manzarası önünde fotoğrafladı.

Muhabir: Yunus Okur, Cüneyt Çelik