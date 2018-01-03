Çavuşoğlu 2018 için dış politika vizyonunu paylaştı

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle dış politika vizyonunu paylaşmak üzere toplantı düzenledi.

Çavuşoğlu, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinden şaşmadıklarını kaydederek, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politika yürüttüğünü bildirdi.

Milli menfaatlerin esas olduğunu, 2017 yılının aktif geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, 2018 için planlar ve hedefler hakkında da bilgi verdi.

Çavuşoğlu, "Medeniyetler İttifakı'nı 2018 içinde tekrar canlandırma konusunda İspanya ile teyitleştik. Bu yılın sonunda yeni bir genel sekreter ataması olacak. Genel sekreterliğe de eski İspanya Dışişleri Bakanı (Miguel Angel) Moratinos aday. Medeniyetler İttifakı'na her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu açıktır. Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret, hoşgörüsüzlük özellikle Batı dünyasında hat safhaya geldi." diye konuştu.

"Dünya adeta birleşti, buna da Türkiye öncülük etti "

ASEAN, Balkanlar ve Kafkasya'da Türkiye'nin yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Çavuşoğlu, ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararının dünyada şok etkisi yarattığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Her şerde bir hayır vardır diyoruz. Böyle bir adıma karşı dünya adeta birleşti. Buna da Türkiye öncülük etti. Bu açıklamaya karşı en net duruş sergileyen ülke Türkiye oldu. Türkiye yalnız kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle Vatikan'ın da Batı ülkelerinin de tüm İslam dünyasının da desteği alındı." dedi.

Suriye'de siyasi çözüme ağırlık verilecek

Suriye krizinin çözümü için 2017'de samimi gayretlerin neticesini aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması için atılan adımların sonuçlarının alındığını söyledi.

Çavuşoğlu, "2018 içinde siyasi çözüme ağırlık vereceğiz; bir taraftan Astana ve Soçi, diğer taraftan Cenevre sürecinin tekrar canlandırılması ama sonuç alıcı şekilde canlandırılması." ifadesini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşası

Çavuşoğlu, "Şimdi çözüm sonrasında Suriye'nin yeniden inşası için AB başta olmak üzere katkı sağlayabilecek tüm aktörlerle görüşmelere şimdiden başladık. Şimdiden planlayalım ki siyasi bir çözüm olduğunda hızlı şekilde Suriye'yi yineden inşa edelim." dedi.

IKBY'deki gayrimeşru referandum

Irak'taki gayrimeşru referandumu hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri niye karşı olduğunu net şekilde izah ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Erbil'de Mesut Barzani'nin kendisine bugünkü yaşadıklarının hepsinin gerçekleşeceğini tek tek söyledik ama kime inandılarsa, kimin aklına uydularsa bundan vazgeçmediler. Masada güçlü olurum dedi. Masaya bile oturamadı." diye konuştu.

IKBY ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği sorulan ve Neçirvan Barzani'nin görüşme talebinde bulunduğu hatırlatılan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Esasen Kürt yönetimi ve oradaki Kürtler bir şeyi gördüler. Baştan sona samimi davranan ve kendilerine doğruları söyleyen bir ülke varsa o da Türkiye idi. Türkiye olmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir anlamı yok. Her şeyleri bize bağlı. Bölgenin dünyaya açılan kapısı Türkiye. Bizim iznimiz olmazsa dışarıda gidemezler. Bizimle ilişkileri tekrar düzeltmek, geliştirmek istiyorlar. Biz de bazı şeylerden emin olmalıyız. Tabii ki talepler var ve bunlar değerlendiriliyor."

Gabriel ile görüşme

Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Hannover yakınında küçük bir şehirde görüşecekleri bilgisini verdi.

"Almanya ile hiçbir problemimiz yok ama Almanya'nın bizimle problemi var." diyen Çavuşoğlu, Almanya ve bazı ülkelerin sorunlarının ne olduğunu söylemesi gerektiğini belirtti.

FETÖ ile mücadelenin artırıldığını, birçok uluslararası kuruluşta terör örgütü ilan edilmesini sağladıklarını aktaran Çavuşoğlu, sıranın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) geldiğini, burada da çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, örgütün okullarına karşı Maarif Vakfına destek verdiklerini, birçok ülkeden çok sayıda örgüt üyesinin Türkiye'ye getirilip yargıya teslim edildiğini bildirdi.

Muhabir: Tuğrul Çam, Ercan Canbolat







