CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ekonomi için temel unsurun "güven" olduğunu belirterek, "Bunun da yolu hukuk ve demokrasidir." dedi.

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın ekonomiyle ilgili çizdiği tablonun gerçeği yansıtmadığını savundu.

Ekonomi raporlarının, yerli yatırımcıların kaçtıklarını, yabancı yatırımcıların da Türkiye'yi tercih etmediklerini gösterdiğini öne süren Budak, yerli ve yabancı yatırımcı işlemleri hacminin yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek Türkiye potansiyelinin çok altında kaldığını belirtti.

Merkez Bankası verilerine göre, uluslararası doğrudan yatırım girişinin 2017'de 2016'ya göre yüzde 9,5 azaldığını ifade eden Budak, tasfiye oranının bir önceki yıla göre yüzde 194,6 arttığına dikkati çekti.

AB ülkelerinden gelen sermaye 2012'de 7 milyar 305 milyon dolarken, 2017'de bu rakamın 4 milyar 489 milyon dolara gerilediğine değinen Budak, şu değerlendirmede bulundu:

"2017'de kaydedilen yüzde 10'un üzerindeki işsizlik oranları, yüzde 11,92 ile son on beş yılın en yüksek enflasyon oranı, 47,5 milyar liralık bütçe açığı, 40 milyar doların üzerindeki cari açık gibi rakamlar da gösteriyor ki Sayın Başbakanın kendisi masallarla uyutulmaktadır. Gerçek olan ekonominin içinde olduğu sıkıntıdır. Ekonomi için temel unsur güvendir. Bunun da yolu hukuk ve demokrasidir. O nedenle ekonomi için atılacak ilk ve en önemli adım belirsizlikleri, keyfilikleri körükleyen OHAL'in kaldırılmasıdır. Hükümet, bu yönde adım atmadığı sürece Türkiye'nin ekonomik kırılganlıkları azaltacak yatırımları alması mümkün değildir."

Muhabir: Mehmet Tosun