CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ABD'nin sınırda PKK/PYD'den 30 bin kişilik ordu kurma kararına ilişkin, "Bunu, bölgeyi bölme, parçalama yönünde adımlar olarak görüyoruz. ABD yönetimi, bu tür adımlardan vazgeçmeli." dedi.

TBMM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Suriye'de özellikle PKK ve PYD'nin bulunduğu alanda sınır güvenliği amacıyla kuracağını açıkladığı 30 bine yakın silahlı unsur amacının Türkiye, Suriye ve Irak'ı baskı altına almak olduğunu belirtti.

ABD'nin, Suriye'de bir çözüm olmadan, çözüme dönük çalışma yapmak yerine Suriye'yi ayrıştırmaya dönük bir çaba içinde olmasının üzüntü verici olduğunu aktaran Yılmaz, ABD'nin bölgede oynamaya başladığı rolü yapıcı değil yıkıcı gördüklerini söyledi. Yılmaz, bunun, bölgenin daha fazla taşeronlaşmasına, ufalanmasına, bölge içindeki farklı yapıların devlet formasyonu kazanıyor gibi ilerleyip birbiriyle kavga etmesine dönüşecek bir süreci başlatacağını bildirdi.

Yılmaz, bu oluşumun Türkiye sınırına, Irak sınırlarına ve Fırat'ın doğusuna yerleştirileceğine dönük açıklamayı da manidar bulduklarına değinerek, "Güya IŞİD karşıtı adım olarak gösteriliyor ama IŞİD'in artık temizlenmekte olduğunu biliyoruz. Bu adımın ciddi kuşkular ve kaygıları içerdiğini belirtmek isteriz. İdlib'de AKP'nin oradaki cihatçıların hamiliğine soyunmasını da Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından tehlikeli görüyoruz." dedi.

'ABD bu adımlardan vazgeçmeli'

Yılmaz, bir gazetecinin, "Türkiye, 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedikten sonra ABD, sınırda 30 bin kişilik bir ordu kurma kararı aldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şöyle karşılık verdi:

"Bu, Suriye dosyasındaki en kritik gelişmedir. Bundan daha önemli bir gelişme olamaz. ABD'nin, 5- 6 yıldır Suriye'de ne ile uğraştığının açıkça ifşasıdır. Bundan daha iyi izah olamaz. ABD, bölgede kendine taşeronlar arıyor, her milleti taşeron görüyor, onlarla bölgeyi dizayn etmek istiyor. Bunu, Irak'a, Türkiye'ye ve Suriye'ye karşı kullanmak istiyor. Trump yönetiminin, dış politikadaki bu adımlarını doğru bulmuyoruz. Bunu, bölgeyi bölme, parçalama yönünde adımlar olarak görüyoruz. ABD yönetimi, bu tür adımlardan vazgeçmeli. Suriye'de akan kanı durdurmak, birlik, bütünlüğü sağlamak, etnik ve mezhep ayrılıklarını gidermek, Suriye'de her kesimin birlikte yaşayabileceği ortak zemin yaratabilmek peşindeyiz. Ama bu ortamdan yararlanıp, Suriye'de farklı senaryolar içine girilmesini çok tehlikeli buluyoruz. Bu ABD'nin, özellikle Suriye'de siyasi çözümün konuşulduğu, o kadar sayısız güvenlik konseyi kararı olduğu bir ortamda ABD'nin yapacağı iş olmamalı."

"Dikkatli karar almak lazım"

Yılmaz, "Afrin'e bir operasyon yapılmalı mı?" sorusu üzerine, Türkiye'nin, şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olması, burada bir tuzağa çekilmemesi, çatışma alanına sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, "Türkiye orada terör örgütleriyle boğuşturulursa içeride de bazı olaylar patlatabilirler. Çok dikkatli karar almak lazım." dedi.

Suriye'de siyasi birlik konusunda uluslararası atağa kalkılmasını isteyen Yılmaz, bir an önce siyasi süreç ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konularına odaklanılması gerektiğini aktardı. Yılmaz, Suriye'de parça başı çözümün bir sonuç olmadığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"İdlib konusuna yoğunlaşmak demek, İdlib'de sizi El Nusra, El Kaide, IŞİD ve diğer terör gruplarıyla aynı kefeye koymak anlamına gelir. Bizi sonuç alamayacağımız, asla kazanamayacağımız bir alana hapsettiler. Onu yırtıp atmalıyız. Siyasetin manevra alanını genişletmeliyiz."

"Afrin ve diğer alanlarda da başka hesaplar var"

Yılmaz, bir gazetecinin "Operasyon son seçenek mi olmalı ya da hiç mi düşünülmemeli?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"O konular şu anda konuşulacak bir konu değil. Siyasi olarak bütün riskleri saydım. Çok dikkatli olunmalı, Türkiye bir tuzağın içine çekiliyor. Başkalarının hesabı var. Türkiye başkalarının hesabıyla ve kendi yanlış adımlarıyla darbe yiyebileceği bir alana girmemeli. Dikkatli olmak zorundayız. İdlib konusu, bizim uluslararası imajımızı ciddi manada örseledi. Kimi koruyoruz orada? Dışişleri Bakanlığına, Rus ve İran büyükelçilerini çağırıyoruz. Kimi kime şikayet ediyoruz? Onlar, 'Burada teröristler var, onları temizliyoruz.' diyoruz. Biz onların hamisi durumuna düşmemeliyiz. Aynı şekilde Afrin ve diğer alanlarda da başka hesaplar var, başka ülkelerin hesabı var. Bunu da dikkatle görmeliyiz, buna ilişkin sağduyulu bir karar almalıyız. Oradaki olaylarla, içerimizdeki olabilecek olayları ayrı düşünmemek lazım. Bu bir milli hassasiyettir. Herhalde anlayan anlamıştır."

Yılmaz, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun twittlerine ilişkin soru üzerine, bu konunun partinin ilgili organlarında elbette enine boyuna konuşulacağını belirtti. Yılmaz, kendisinin, Atatürkçü biri olduğunu, ülkeyi kuran, kurtaran Atatürk'e sonsuz minnettarlık duyduğunu kaydetti.

Muhabir: Meltem Öztürk