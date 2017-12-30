CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Bu ülkede olan herkes bizim kardeşimiz. Aynı gemideyiz, 80 milyon insan bu ülkenin öz ve öz vatandaşı." dedi.

ARDAHAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kentteki Dursun Akçam Kültür Evi'nde düzenlenen CHP Ardahan İl Kongresine katıldı.

Partinin mevcut İl Başkanı Yalçın Taştan ile İlhan İlbasmış'ın aday olduğu kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yerelde Ardahan, genelde ise ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP olarak önceliklerinin her seçimde halkın iradesini sandığa yansıtmak olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde 3 seçim peş peşe gelecek. Her kesim ile irtibat halinde olmalıyız, onları dinlemeliyiz. Kendi içimizdeki kavgaları bırakmalıyız artık. Bu kavga hepimizin yok oluşu anlamına gelir. Kavga kavgayı getirir. Halkı kim yanına alırsa iktidar odur. Halksız bir şey olmaz. Kadınları almamız lazım yanımıza. Gençleri toparlamamız lazım. Gencin olmadığı yerde nasıl seçimi alacağız."

Rakip siyasi partilere yönelik olumlu cümlelerin kullanılması gerektiğini ve CHP olarak kendilerine bunun yakıştığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir siyasi partiye faşist demem. Bu ülkede olan herkes bizim kardeşimiz. Aynı gemideyiz. 80 milyon insan bu ülkenin öz ve öz vatandaşı. Fikirleri farklı olabilir. Ama onları ikna etmek zorundayız. Bizim kullanacağımız yapıcı dil, bizi iktidara taşıyacak veya iktidardan edecek. Burada 100 bin insan var. 100 bin insanı kardeş göreceğiz. Asla ayırım yapmayacağız. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun asla ayırımcılık yapamayız. Başarının ölçüsü 'ben iyiyim, benim dışımda herkes kötüdür.' Bu yanlıştır. Diğer tarafa selam vermek zorundayız. O tarafın selamın almak zorundayız."



Muhabir: Günay Nuh