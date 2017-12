KARS

Kentteki Halk Eğitim Merkezi'nde CHP Kars İl Kongresi yapıldı. Partinin mevcut İl Başkanı Mustafa Aras ile Atakan Sabur'un aday olduğu kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kars'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Benim sizlerden isteğim şudur ki tam anlamıyla demokrasinin ileriye taşınması ve daha mükemmel olması için çalışmalıyız." dedi.

Her an seçim olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Seçimlerin 2019 yılında olacağı söylense de ben de bu seçimlerin 2019 yılına kalmayacağına inananlardan birisiyim. Bu noktada her an hazır olmalı ve hatta aklımızın bir köşesinde yarın seçim olursa bizim belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız kim olmalı diye düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, hükümeti eleştirerek, yeni yılda Kanun Hükmünde Kararname'lerin (KHK) sona ermesini istedi.

Konuşmalar sonrası yapılan seçimde, 59 delegenin 43'ünün oyunu alan Mustafa Aras, yeniden CHP Kars İl Başkanlığı'na seçildi.

Muhabir: Cüneyt Çelik