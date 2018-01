CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kalbimiz Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstünde yeri var. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Bir an önce Orta Doğu'nun her tarafında barış olsun, herkes kardeşçe yaşasın." dedi.

İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kalbimiz Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstünde yeri var. Onlar, eksi 30-35 derecede, zor şartlarda mücadele ediyor, biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Terörden en büyük acıyı çeken bir ülkenin vatandaşları olarak kendi ülkemizde terör istemiyoruz. Hiçbir ülkede terör istemiyoruz. Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesini de istemiyoruz. Bir an önce Orta Doğu'nun her tarafında barış, huzur olsun, herkes kardeşçe yaşasın. En büyük arzumuz budur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi'nce düzenlenen "Soğanlık Yeni Mahalle Tapu Dağıtım Töreni"ndeki konuşmasında, 60 yıldır çözülemeyen tapu sorunun Kartal Belediyesi tarafından çözüldüğünü dile getirerek, tapularını alacak vatandaşlara "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

"Türkiye'de adalet için" 732 kilometre yürüdüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu ülkede kim adalet istiyorsa, görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun, onun yanında olacağını, onun için mücadele edeceğini söyledi.

"Hepimiz birlikte yaşamak istiyoruz, huzur içinde yaşamak istiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, kavga, gerginlik istemediklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, ortamın gerildiğini savunarak, "Biz, gerginlikten yana değiliz. Biz, kendi ülkemizde hep beraber, birlikte, 80 milyon huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kalbimiz Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstünde yeri var. Onlar, eksi 30-35 derecede, zor şartlarda mücadele ediyor, biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Terörden en büyük acıyı çeken bir ülkenin vatandaşları olarak kendi ülkemizde terör istemiyoruz. Hiçbir ülkede terör istemiyoruz. Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesini de istemiyoruz. Bir an önce Orta Doğu'nun her tarafında barış, huzur olsun, herkes kardeşçe yaşasın. En büyük arzumuz budur."

"Adaleti, hakkı ve hukuku birlikte sağlayacağız"

Kılıçdaroğlu, bir sorunu çözmek için önce inanmak ve "Bu sorunu çözeceğim" demek gerektiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kartal'da binlerce kişi tapusu olmayan evde oturuyorsa, yıllardır mücadele ediliyor ve söz verildiği halde yerine getirilmiyorsa, bir belediye başkanı 'Ben bu sorunu çözmeye kararlıyım, sorunu çözmek için mücadele edeceğim' diyorsa, bugün geldiğimiz tablo, inanmışlığın, sorunu nasıl çözeceğini bize gösteriyor. Bir sorunu çözmek için önce soruna kilitlenecek, azim ve kararlılıkla yola çıkacaksınız. Azim ve kararlılıkla yola çıkarsanız, çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur. Biz, sorunları çözmek için ortak aklı egemen kılıyoruz. Kim adaletsizlikle karşı karşıya ise kim hak aradığı halde yıllardır o hakkı ve hukuku alamıyorsa, adaleti sağlayamıyorsa, biz hep beraber mücadele edeceğiz. Adaleti, hakkı ve hukuku birlikte sağlayacağız. Tabii sanmayın sadece bu sorun Kartal'da çözüldü. Evet, bu sorun Kartal'da çözüldü ama bu sorunu yaşayan Türkiye'de binlerce insan var.

"Kul hakkını sonuna kadar savunuruz ve koruruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin, ülkenin bütün sorunlarını azim ve kararlılıkla, akılcı politikalarla çözmeye talip olduğunu söyledi.

Belediye başkanlarına "herkese eşit hizmet götürmelerini" ve "harcadıkları her kuruşun hesabını vermelerini" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bugün saraylarda oturanlar, sarayı kaça yaptığını millete söylemiyor. Ama sözüm söz, her kuruşun hesabını bu millete vermek, benim namus borcumdur. Benim onlardan çok temel bir farkım var. Onlar kul hakkını yerler, biz kul hakkını yemeyiz, kul hakkını sonuna kadar savunuruz ve koruruz. Millete her kuruşun hesabını verebiliyorsanız, sizden daha değerli birisi yoktur. Bizim siyaset felsefemiz de ahlak felsefemiz de inanç felsefemiz de böyledir." ifadelerini kullandı.

Törende, daha sonra Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, vatandaşlara tapularını dağıttı. Toplam 780 kişiye tapu verildi.

Muhabir: Andaç Hongur