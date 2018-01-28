ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları 15. Olağan Kongresi'nde gençlere hitap etti.

CHP olarak hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacaklarını ve hiçbir ayırım yapmayacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun mazlum ve haksızlıklarla karşı karşıya kalanlara destek vereceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ülkenin geleceğinin öncelikle gençliğe emanet olduğuna dikkati çekerek, bugün gencecik askerlerin mücadele etmesinin nedeninin vatan sevgisi olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Gençler, hem tarihi çok iyi bilecek hem geleceği inşa edeceksiniz. Tarihi bilmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugünlerde Osmanlı'ya övgüler düzenlerin Cumhuriyet'i kınadıklarını, kötülediklerini çok iyi biliyoruz. Onlara tarih dersi vermek, sizin ve benim namus borcumuzdur." diye konuştu.

Gençlerin, Osmanlı'nın niçin ve hangi koşullarda battığını ve Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Osmanlı battığında bir metre milli demiryolu yoktu, Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yoktu. Övgüler düzüyorlar. Osmanlı'nın silahı yoktu, Osmanlı'nın ordularını başkaları yönetiyordu. Toplu iğne üretemiyorlardı. Okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 8, kadınlarda binde 8'di. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda Cumhuriyet'i kurduğunu hepimizin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılanları hatırlatan Kılıçdaroğlu, geçmişini bilmeyenlerin, geleceğini sağlıklı inşa edemeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Millet mi vardı Osmanlı'da? Millet kavramı ne zaman oldu, Cumhuriyet'le oldu. Cumhuriyet'le birlikte kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz Cumhuriyet'in özgür ve eşit bireyleri olduk. Eğer Cumhuriyet kurulmasaydı sizlerin hiçbiri bu salonda olamayacaktı. Belki böyle bir toplantı bile yapamayacaktık. Eğer Cumhuriyet olmasaydı Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez köyünde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, gelip 21. yüzyılda CHP'nin genel başkanı olamazdı. Şimdi bize kahramanlık taslıyorlar. O konuda da gerçekleri bilmeniz lazım. Gençlerin özellikle tarihsel arka planı çok iyi bilmesi lazım. Daha düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir adam, şimdi kalkmış bize milliyetçilik dersi veriyor. İnönü'nün lafıyla hadi canım sen de."

"Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilirken..."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iç ve dış politikada çok ciddi sorunları olduğu ve tarihinde ilk kez bu kadar yalnızlaştığı iddiasında bulundu.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının savaş meydanlarından geldiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, savaşın bütün acımasızlığına tanık olanların barışın arkasında kapı gibi durduklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, "O nedenle hepimiz yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Daha geçmiş ayları bile zamanı geliyor unutuyoruz. Daha düne kadar Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilirken bu kahramanlık edebiyatı yapanlar neredeydi? Unuttuğumuzu mu sanıyorlar? Söylenecek çok sözümüz var ama hep birlikte bu ülkenin geleceği için güzel şeyler söylemeliyiz. Hiç kimse unutmasın." diye konuştu.

Demokrasinin önemini dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sıradan bir devlet olmadığını, sınırlarının pergelle değil, kan dökerek, mücadele ederek belirlendiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye nüfusunun yarısının 30 yaşının altında olduğunu belirterek, gençlerin bir kesiminde büyük bir umutsuzluk gördüklerini ve bir kısım gençlerin de geleceği yurt dışında aradığını söyledi.

Gençlerden Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Bursa Nutku'nu her hafta okumalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Bursa Nutku'ndan bir bölümü de kürsüden gençlere okudu.

Burada yer alan ifadelerin aynı zamanda Türk gençliğine verilen "direnme hakkı" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'e ve demokrasiye karşı kim ihanet ederse kapı gibi onların önünde durmak ve mücadele etmenin temel görevleri olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Mücadele kolay değildir. Hele hele dikta yönetimlerine, baskılara karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır. O bedeli onlara ödeteceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Parti olarak hedeflerini ve CHP'de genç olmanın önemini anlatan Kılıçdaroğlu, 15 yıldır üniversite öğrencilerinin yurt sorununun çözülemediğini belirterek, en geç bir yıl içinde yurt sorununu çözeceklerinin sözünü verdi.

Kılıçdaroğlu, gençlere kendi çemberlerinin dışına çıkmaları, bilgiye dayalı konuşmaları ve toplumun her kesimine gitmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Milyonlarca işsizimiz var ama beylerin çocuklarının hiçbiri işsiz değil. Bu ülkede hepiniz vergi veriyorsunuz ama bu beyler bu ülkede vergi vermemek için Man Adalarında gidip şirket kurarlar. Biz bunu söyledik diye de kıyameti koparırlar." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş